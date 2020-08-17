Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко закликав білорусів пробачити Олександру Лукашенку "його гріхи та злочини". Адже мир у суспільстві "тримається на любові і прощенні".

На протести в Білорусі у фейсбуці відреагував нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко.

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Якщо ви не простите Батька за його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити себе за це, і не зможете повернути все назад,

– зазначив Шевченко.

Він також додав, що "мир у суспільстві та державі тримається на прощенні й любові".

До слова, раніше парламентар заявляв, що білоруси вийшли на протести проти режиму Лукашенка, бо "їм нудно".

Заява "Слуги народу"щодо протестів у Білорусі: основне

Раніше група народних депутатів з фракції "Слуга народу" висловились щодо ситуації в Білорусі. Депутати назвали вибори президента країни сфальсифікованими.

Нардепи вимагають призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з владою Білорусі.

на вищому рівні з владою Білорусі. Закликають заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для Лукашенка, членів білоруського уряду (за деякими винятками), членів ЦВК, інших посадових осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів та кампанії масового порушення прав людини.

Просять також перенести діяльність ТКГ , усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі.

, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі. Депутати вимагають від уряду не допустити експорт до Білорусі спецзасобів, які можна використовувати для придушення протестів.

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Головне про протести у Білорусі

Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.

Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.

Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.

За тиждень протестів загинули щонайменше двоє осіб, більше ніж тисяча – поранені. Понад 7 тисяч – затримані.

З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.

16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли близько 400 тисяч осіб.

Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.

Дивіться відео про 7 – 8 день протестів у Білорусі: