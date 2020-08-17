Пробачте Лукашенку його "гріхи і злочини": порада "слуги народу" білорусам
Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко закликав білорусів пробачити Олександру Лукашенку "його гріхи та злочини". Адже мир у суспільстві "тримається на любові і прощенні".
На протести в Білорусі у фейсбуці відреагував нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко.
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Якщо ви не простите Батька за його гріхи і злочини, ви потім ніколи не зможете пробачити себе за це, і не зможете повернути все назад,
– зазначив Шевченко.
Він також додав, що "мир у суспільстві та державі тримається на прощенні й любові".
До слова, раніше парламентар заявляв, що білоруси вийшли на протести проти режиму Лукашенка, бо "їм нудно".
Заява "Слуги народу"щодо протестів у Білорусі: основне
- Раніше група народних депутатів з фракції "Слуга народу" висловились щодо ситуації в Білорусі. Депутати назвали вибори президента країни сфальсифікованими.
- Нардепи вимагають призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з владою Білорусі.
- Закликають заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для Лукашенка, членів білоруського уряду (за деякими винятками), членів ЦВК, інших посадових осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів та кампанії масового порушення прав людини.
- Просять також перенести діяльність ТКГ, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі.
- Депутати вимагають від уряду не допустити експорт до Білорусі спецзасобів, які можна використовувати для придушення протестів.
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Головне про протести у Білорусі
- Масові протести в Білорусі почалися після оголошення результатів президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них начебто здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були сфальсифіковані. Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня.
- Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- За тиждень протестів загинули щонайменше двоє осіб, більше ніж тисяча – поранені. Понад 7 тисяч – затримані.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.
- 16 серпня у Мінську провели історичний марш за свободу, участь у якому взяли близько 400 тисяч осіб.
- Зігнали людей й на мітинг за Лукашенка. На цій акції виступив і сам глава держави.
Дивіться відео про 7 – 8 день протестів у Білорусі: