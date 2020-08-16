Заборона в'їзду Лукашенку в Україну: що вимагають "слуги народу" від української влади
Група народних депутатів з фракції "Слуга народу" висловились щодо ситуації в Білорусі. Депутати назвали вибори президента країни сфальсифікованими і закликали Олександра Лукашенка не вдаватися до жорсткого придушення протестів.
Депутати президентської партії застерегли Олександра Лукашенка від звернення за допомогою до Росії, як свого часу діяв український президент-втікач Віктор Янукович. Відповідну заяву оприлюднив нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй фейсбук-сторінці.
До теми Як Україна має реагувати на події в Білорусі: позиція "Слуги народу"
Що мовиться у заяві фракції "Слуга народу"
- Нардепи вимагають призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з владою Білорусі.
- Також вони закликають заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для Лукашенка, членів білоруського уряду (за деякими винятками), членів ЦВК, інших посадових осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів та кампанії масового порушення прав людини.
- У заяві також пропонується погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави.
- Депутати вимагають від Кабінету Міністрів не допустити експорт до Білорусі спецзасобів, які можна використовувати для придушення протестів.
Заяву наразі підписали депуати:
- Ліза Богуцька,
- Тетяна Циба,
- Богдан Яременко,
- Ганна Бондар,
- Ігор Василів,
- Дмитро Гурін,
- Євген Петруняк,
- Вікторія Подгорна,
- Іван Юнаков,
- Віталій Безгін,
- Лада Булах,
- Ліза Ясько.
Як на події в Білорусі реагувала Україна: хроніка
- З самого початку протистояння в Білорусі МЗС України разом з партнерами по Люблінському трикутнику – Польщею і Литвою – закликали владу Білорусі не застосовувати силу.
- Також усі три держави пообіцяли свою допомогу в діалозі, якщо сторонам протистояння в Білорусі така буде потрібна.
- Згодом була й особиста реакція українського МЗС. Наші дипломати закликали білоруську владу звільнити політв'язнів, а міністр Дмитро Кулеба попередив про загрозу втручання Росії.
- Жодної політичної оцінки результатами виборів у Білорусі Україна поки офіційно не надавала, але у Верховній Раді вже є зареєстрована постанова про їхнє невизнання.
- Президент Зеленський також висловився про події, які наразі відбуваються у Білорусі. Про них він говорив обережно, добираючи слова, та констатував: ситуація складна, нестабільна і серйозна.