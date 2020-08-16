Група народних депутатів з фракції "Слуга народу" висловились щодо ситуації в Білорусі. Депутати назвали вибори президента країни сфальсифікованими і закликали Олександра Лукашенка не вдаватися до жорсткого придушення протестів.

Депутати президентської партії застерегли Олександра Лукашенка від звернення за допомогою до Росії, як свого часу діяв український президент-втікач Віктор Янукович. Відповідну заяву оприлюднив нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко на своїй фейсбук-сторінці. До теми Як Україна має реагувати на події в Білорусі: позиція "Слуги народу" Що мовиться у заяві фракції "Слуга народу" Нардепи вимагають призупинити усі форми політичного діалогу на вищому рівні з владою Білорусі.

з владою Білорусі. Також вони закликають заборонити в'їзд, перебування і транзит територією України для Лукашенка, членів білоруського уряду (за деякими винятками), членів ЦВК, інших посадових осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів та кампанії масового порушення прав людини.

(за деякими винятками), членів ЦВК, інших посадових осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів та кампанії масового порушення прав людини. У заяві також пропонується погодити з міжнародними партнерами перенесення діяльності Тристоронньої контактної групи , усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави.

, усіх її органів, груп та підгруп з території Білорусі до іншої держави. Депутати вимагають від Кабінету Міністрів не допустити експорт до Білорусі спецзасобів, які можна використовувати для придушення протестів. Заяву наразі підписали депуати: Ліза Богуцька,

Тетяна Циба,

Богдан Яременко,

Ганна Бондар,

Ігор Василів,

Дмитро Гурін,

Євген Петруняк,

Вікторія Подгорна,

Іван Юнаков,

Віталій Безгін,

Лада Булах,

Ліза Ясько. Як на події в Білорусі реагувала Україна: хроніка З самого початку протистояння в Білорусі МЗС України разом з партнерами по Люблінському трикутнику – Польщею і Литвою – закликали владу Білорусі не застосовувати силу.

Також усі три держави пообіцяли свою допомогу в діалозі, якщо сторонам протистояння в Білорусі така буде потрібна.

Згодом була й особиста реакція українського МЗС. Наші дипломати закликали білоруську владу звільнити політв'язнів, а міністр Дмитро Кулеба попередив про загрозу втручання Росії.

Жодної політичної оцінки результатами виборів у Білорусі Україна поки офіційно не надавала, але у Верховній Раді вже є зареєстрована постанова про їхнє невизнання.

Президент Зеленський також висловився про події, які наразі відбуваються у Білорусі. Про них він говорив обережно, добираючи слова, та констатував: ситуація складна, нестабільна і серйозна. Усе, що треба знати про останні новини в Білорусі та актуальну інформацію щодо протестів – читайте за посиланням.