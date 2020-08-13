Президент Зеленський висловився про події, які наразі відбуваються у Білорусі. Про них він говорив обережно, добираючи слова, та констатував: ситуація складна, нестабільна і серйозна. Також він додав, що наразі українська сторона веде переговори з білоруською задля повернення 3 громадян України, що були затримані на протестах.

Наразі українські дипломати намагаються встановити місце їх перебування, уточнив глава держави. Про це Зеленський розповідав під час відвідин Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, передає 24 канал.

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Я, як президент, говорю з МЗС, там (в Білорусі – 24 канал) троє наших українських громадян затриманих. Ми наполегливо вимагаємо, аби їх повернули в Україну. Через таку ж складну ситуацію ми в Україні теж проходили, хочеться, щоб не було смертей і не було постраждалих, щоб дійсно влада знаходила діалог зі своїм суспільством,

– наголосив президент.

Зеленський уточнив, він вважає, що в Білорусі зараз складна, нестабільна і серйозна ситуація. Він також порадив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, "поки там не встановиться більш-менш стабільна ситуація". Глава держави додав, що усіх затриманих українців обов’язково повернуть додому.



Зеленський розповів, що думає про ситуацію у Білорусі / Фото Людмили Гаврилюк, 24 канал

Також після згадок Зеленського про українців в Білорусі на фейсбук-сторінці Офісу президента з’явилась вимога, яку висунули керівництву Білорусі.

Україна звертається до влади Республіки Білорусь з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва,

– мовиться у повідомленні.

Вимогу висунув глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Що кажуть у МЗС про ситуацію у Білорусі

У відомстві вирішили дочекатися проголошення офіційних результатів президентських виборів у Білорусі і тоді висловити свою заяву стосовно цього. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу.

"Офіційні результати виборів президента Білорусі ще не оголошені. Після того, як білоруська Центральна виборча комісія їх офіційно оголосить, ми будемо ухвалювати рішення щодо того, як реагувати на цей факт", – сказав Кулеба.

Протести у Білорусі: коротко