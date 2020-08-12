У Мінську жорстко затримали двох українських волонтерів: відео
Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох українців. Мова йде про волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
У Білорусі тривають протести, на яких силовики масово затримують людей. Жертвами правоохоронців стали українські волонтери, повідомляє "Громадське".
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Зокрема, силовики затримали двох волонтерів з "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
На першому відео силовики кладуть вниз лицем Євгена Васильєва.
Затримання Васильєва: дивіться відео
На іншому відео Костянтин Рєуцький, колишній журналіст "Громадського", знімає, як силовики жорстко затримують чоловіка, який нічого не зробив, а лише переходив дорогу.
Силовики затримують перехожого: відео
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Протести у Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.