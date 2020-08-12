Білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох українців. Мова йде про волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

У Білорусі тривають протести, на яких силовики масово затримують людей. Жертвами правоохоронців стали українські волонтери, повідомляє "Громадське".

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Зокрема, силовики затримали двох волонтерів з "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

На першому відео силовики кладуть вниз лицем Євгена Васильєва.

Затримання Васильєва: дивіться відео

️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На іншому відео Костянтин Рєуцький, колишній журналіст "Громадського", знімає, як силовики жорстко затримують чоловіка, який нічого не зробив, а лише переходив дорогу.

Силовики затримують перехожого: відео

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Нагадаємо, раніше у Білорусі затримали велику кількість журналістів. Глава МВС Білорусі Юрій Караєв 12 серпня дав розпорядження не рухати журналістів, які виконують свою роботу під час антиурядових протестів. Винятки – вони "стають між порушниками і силами правопорядку".

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