Українських журналістів і волонтерів благодійної організації "Восток SOS" – Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва – затримали білоруські силовики. Чи вплине це на позицію офіційного Києва щодо подій у сусідній країні – читайте далі.

Позиція України має синхронізуватися з позицією європейських партнерів та міжнарожних організацій. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив нардеп Микола Княжицький. Він є членом міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь".

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Він підкреслив: багато людей, коментуючи події в Білорусі, звертали увагу на те, що Лукашенко вперше вирішив виступити проти Путіна. Мовляв, саме через це чиниться тиск та робляться провокації. На думку Княжицького, доля істини в цьому є.

Безумовно, Росія робить все, аби провчити Лукашенка, який намагався знайти своє місце між РФ та Європою. Але Лукашенко – проросійський політик, він першим знищив білоруських патріотів,

– підкреслив депутат.

Й пояснив: чинний президент Білорусі примусив цих людей емігрувати, ув'язнив частину з них, знищив білоруські патріотичні партії та відмовився від руху в Європу.

"Тому іншого шляху для української влади, окрім як підтримувати рішення міжнародних організацій, європейські ціності та європейських колег, я не бачу. У час, коли там затримують українців, позиція влади має бути чіткою", – запевнив Княжицький.

Довідка. У Верховній Раді вже зареєстрували проєкт постанови, що передбачає невизнання результатів виборів у Білорусі. Це зроблено на фоні масових протестів у Мінську й інших містах країни.

Про затримання українців

За словами нардепа, логіка дій білоруських силовиків полягає в тому, аби залякати власне наслення, іноземних спостерігачів та журналістів. Саме тому вкрай важливим є інформаційний розголос.

"Українська влада та дипломати повинні зробити все, аби довідатися про долю затриманих людей, допомогти їм, визволити та доставити в Україну", – наголосив Княжицький.

Зазначимо, що в МЗС заявили: посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальнішу інформацію обіцяють надати згодом.