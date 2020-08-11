Україна може не визнати результати виборів у Білорусі: постанова вже в Раді
У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, що передбачає невизнання результатів виборів у Білорусі. Це зроблено на фоні масових протестів у Мінську й інших містах Білорусі.
Проєкт постанови зарєестрував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Про це він сам розповів у своєму телеграмі.
До слова Хто з лідерів країн привітав Лукашенка з перемогою: список
У проєкті постанови мовиться про заяву Верховної Ради України щодо невизнання виборів президента Білорусі й засудження застосування сили проти протестувальників.
Проєкт постанови про невизнання виборів у Білорусі / фото Олексія Гончаренка
Щоправда, тепер є декілька питань про те, коли цей проєкт постанови зможуть схвалити й чи схвалять взагалі. За законодавством, для схвалення проєкту постанови, як і закону, необхідні щонайменше 226 голосів депутатів.
Ще одна проблема полягає в тому, що нині Верховна Рада України перебуває на канікулах. Позачергове засідання депутатів за ініціативою Володимира Зеленського може відбутися 25 серпня.
Хто визнав результати виборів у Білорусі:
- Володимир Путін – президент Росії;
- Сі Цзіньпін – генсек ЦК Компарії Китаю;
- Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану;
- Ігор Додон – президент Молдови;
- Ільхам Алієв – президент Азербайджану;
- Шавкат Мірзийоєв – президент Узбекистану;
- Нікол Пашинян – прем'єр-міністр Вірменії.