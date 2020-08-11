У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, що передбачає невизнання результатів виборів у Білорусі. Це зроблено на фоні масових протестів у Мінську й інших містах Білорусі.

Проєкт постанови зарєестрував народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Про це він сам розповів у своєму телеграмі.

До слова Хто з лідерів країн привітав Лукашенка з перемогою: список

У проєкті постанови мовиться про заяву Верховної Ради України щодо невизнання виборів президента Білорусі й засудження застосування сили проти протестувальників.



Проєкт постанови про невизнання виборів у Білорусі / фото Олексія Гончаренка

Щоправда, тепер є декілька питань про те, коли цей проєкт постанови зможуть схвалити й чи схвалять взагалі. За законодавством, для схвалення проєкту постанови, як і закону, необхідні щонайменше 226 голосів депутатів.

Ще одна проблема полягає в тому, що нині Верховна Рада України перебуває на канікулах. Позачергове засідання депутатів за ініціативою Володимира Зеленського може відбутися 25 серпня.

Хто визнав результати виборів у Білорусі: