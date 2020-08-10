Хоча офіційних результатів президентських виборів у Білорусі ще немає, лідери деяких країн вже встигли привітати Олександра Лукашенка з перемогою. Привітання висловили лише очільники країн Сходу. Жоден з лідерів ЄС не привітав Лукашенка. Навпаки вони засудили розгін протестів у країні.

Привітання Лукашенку вже встигли висловити президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін, інформує 24 канал.

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Першим привітання висловив лідер Китаю. Опісля до нього доєднався та президент Казахстану, надіславши привітальну телеграму. Президент РФ в телеграмі написав, що розраховує на взаємовигідні російсько-білоруські відносини.

Заява лідера Китаю

Поки білоруси не приймають перемоги Лукашенка, лідер Китаю побажав блискучих успіхів чинному президенту. Втім, він жодним словом не згадав про мітинги обурених виборців.

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва",

– сказав Сі Цзіньпінь.

Заява президента Казахстану

Токаєв також зазначив про народну підтримку Лукашенка, незважаючи на масові протести, що відбулись вночі у Білорусі.

"Підсумки виборів, що відбулись у складній політичній ситуації, свідчать про народну підтримку Вашого стратегічного курсу, направленого на укріплення суверенітету та незалежності Білорусі",

– висловився Касим-Жомарт Токаєв

Заява президента Росії

Володимир Путін привітав Лукашенка і висловив сподівання на розвиток російсько-білоруських відносин у всіх галузях.

Окрім того, у Кремлі зробили цинічну заяву, що ті, хто програли, мають змиритися із результатами, а переможець не буде з ними надто суворий. Москва розраховує, що в Білорусі після виборів все пройде в рамках закону і без насильства, а також закликає владу і мітингувальників до стриманості.

Як відеагував український президент

Одним з перших на ситуацію з виборами у Білорусі відреагував український президент Володимир Зеленський. Він не вітав Лукашенка з перемогою, а дипломатично закликав сторони сісти за стіл переговорів та уникнути насильства на вулицях.

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