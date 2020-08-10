Кто из лидеров стран поздравил Лукашенко с победой: список
Хотя официальных результатов президентских выборов в Беларуси еще нет, лидеры некоторых стран уже успели поздравить Александра Лукашенко с победой. Поздравления выразили только руководители стран Востока. Ни один из лидеров ЕС не поздравил Лукашенко. Наоборот они осудили разгон протестов в стране.
Поздравления Лукашенко уже успели выразить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, информирует 24 канал.
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Первым поздравление высказал лидер Китая. После к нему присоединился и президент Казахстана, отправив поздравительную телеграмму. Президент РФ в телеграмме написал, что рассчитывает на взаимовыгодные российско-белорусские отношения.
Заявление лидера Китая
Пока белорусы не принимают победу Лукашенко, лидер Китая пожелал блестящих успехов действующему президенту. Впрочем, он ни слова не упомянул о митингах возмущенных избирателей.
От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно добьется новых блестящих успехов в деле государственного строительства,
– сказал Си Цзиньпинь.
Заявление президента Казахстана
Токаев также отметил народную поддержку Лукашенко, несмотря на массовые протесты, которые произошли ночью в Беларуси.
Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси,
– высказался Кассим-Жомарт Токаев
Заявление президента России
Владимир Путин поздравил Лукашенко и выразил надежду на развитие российско-белорусских отношений во всех отраслях.
Кроме того, в Кремле сделали циничное заявление, что те, кто проиграл, должны смириться с результатами, а победитель не будет с ними слишком суров. Москва рассчитывает, что в Беларуси после выборов все пройдет в рамках закона и без насилия, а также призывает власть и протестующих к сдержанности.
Как отреагировал украинский президент
Одним из первых на ситуацию с выборами в Беларуси отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он не поздравлял Лукашенко с победой, а дипломатично призвал стороны сесть за стол переговоров и избежать насилия на улицах.
Выборы в Беларуси: главное
- Как свидетельствуют данные экзитпола, за Александра Лукашенко проголосовали почти 80% избирателей, за его соперницу Светлану Тихановскую – около 7%.
- К избирательным участкам тянулись огромные очереди. По свидетельствам очевидцев, людям специально не давали проголосовать. Кроме того участки закрыли в 20:00, несмотря на то, что сотни людей не успели отдать свой голос.
- Правозащитники заявили о многочисленных фальсификациях на избирательных участках. Например, в некоторых местах не допускали наблюдателей. На одном из участков женщина вылезала из окна по лестнице, с мешком документов из-за того, что якобы в помещении заклинило двери.
- После объявления результатов возмущенные люди вышли на митинги в городах Беларуси. Начались столкновения силовиков с митингующими. ОМОН допустил стрельбу резиновыми пулями по протестующим. В результате чего 1 человек погиб, сотни – ранены, около 1 500 – задержаны.