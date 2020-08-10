Хотя официальных результатов президентских выборов в Беларуси еще нет, лидеры некоторых стран уже успели поздравить Александра Лукашенко с победой. Поздравления выразили только руководители стран Востока. Ни один из лидеров ЕС не поздравил Лукашенко. Наоборот они осудили разгон протестов в стране.

Поздравления Лукашенко уже успели выразить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, информирует 24 канал.

Важно: Из-за событий в Беларуси могут созвать экстренный саммит ЕС

Первым поздравление высказал лидер Китая. После к нему присоединился и президент Казахстана, отправив поздравительную телеграмму. Президент РФ в телеграмме написал, что рассчитывает на взаимовыгодные российско-белорусские отношения.

Заявление лидера Китая

Пока белорусы не принимают победу Лукашенко, лидер Китая пожелал блестящих успехов действующему президенту. Впрочем, он ни слова не упомянул о митингах возмущенных избирателей.

От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю самые теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно добьется новых блестящих успехов в деле государственного строительства,

– сказал Си Цзиньпинь.

Заявление президента Казахстана

Токаев также отметил народную поддержку Лукашенко, несмотря на массовые протесты, которые произошли ночью в Беларуси.

Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси,

– высказался Кассим-Жомарт Токаев

Заявление президента России

Владимир Путин поздравил Лукашенко и выразил надежду на развитие российско-белорусских отношений во всех отраслях.

Кроме того, в Кремле сделали циничное заявление, что те, кто проиграл, должны смириться с результатами, а победитель не будет с ними слишком суров. Москва рассчитывает, что в Беларуси после выборов все пройдет в рамках закона и без насилия, а также призывает власть и протестующих к сдержанности.

Как отреагировал украинский президент

Одним из первых на ситуацию с выборами в Беларуси отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он не поздравлял Лукашенко с победой, а дипломатично призвал стороны сесть за стол переговоров и избежать насилия на улицах.

Выборы в Беларуси: главное