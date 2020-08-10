Из-за событий в Беларуси могут созвать экстренный саммит ЕС
Из-за кровавых протестов в Беларуси после выборов президента нужно созвать экстренный саммит Евросоюза. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Глава правительства Польши обратился к руководству ЕС
С соответствующим обращением Моравецкий обратился к руководству Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении на сайте польского правительства, информирует Telerreport.
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Польша ответственна за своих ближайших соседей. Именно поэтому, премьер-министр Матеуш Моравецкий в письме к председателю Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен призвал созвать экстренный саммит в связи с событиями в Беларуси,
– говорится в заявлении.
Коротко о событиях в Беларуси:
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко – около 80%.
- Беларусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом.
- Много людей задержали. Правозащитники говорят о десятках раненых и одного погибшего.
- Официальные власти информацию о жертве протестов отрицают и отмечают, что нет информации даже о травмированных.