Из-за кровавых протестов в Беларуси после выборов президента нужно созвать экстренный саммит Евросоюза. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава правительства Польши обратился к руководству ЕС

С соответствующим обращением Моравецкий обратился к руководству Европейского Союза. Об этом говорится в сообщении на сайте польского правительства, информирует Telerreport.

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Польша ответственна за своих ближайших соседей. Именно поэтому, премьер-министр Матеуш Моравецкий в письме к председателю Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен призвал созвать экстренный саммит в связи с событиями в Беларуси,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! Ранее в МИД Белоруссии заявили, что ситуация с протестами в стране – полностью под контролем.

Коротко о событиях в Беларуси: