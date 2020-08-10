Через криваві протести у Білорусі після виборів президента потрібно скликати екстрений саміт Євросоюзу. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Глава уряду Польщі звернувся до керівництва ЄС

З відповідним зверненням Моравецький звернувся до керівництва Європейського Союзу. Про це мовиться у повідомленні на сайті польського уряду, інформує Telerreport.

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Польща відповідальна за своїх найближчих сусідів. Саме тому, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у листі до голови Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн закликав скликати екстрений саміт у зв'язку з подіями у Білорусі,

– мовиться у заяві.

Зверніть увагу! Раніше у МЗС Білорусі заявили, що ситуація з протестами в країні – повністю під контролем.

Коротко про події у Білорусі: