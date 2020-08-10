Через події у Білорусі можуть скликати екстрений саміт ЄС
Через криваві протести у Білорусі після виборів президента потрібно скликати екстрений саміт Євросоюзу. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Глава уряду Польщі звернувся до керівництва ЄС
З відповідним зверненням Моравецький звернувся до керівництва Європейського Союзу. Про це мовиться у повідомленні на сайті польського уряду, інформує Telerreport.
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Польща відповідальна за своїх найближчих сусідів. Саме тому, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у листі до голови Європейської Ради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн закликав скликати екстрений саміт у зв'язку з подіями у Білорусі,
– мовиться у заяві.
Коротко про події у Білорусі:
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко – близько 80%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом.
- Багато людей затримали. Правозахисники кажуть про десятки поранених та одного загиблого.
- Офіційна влада інформацію про жертву протестів заперечує і наголошує, що немає інформації навіть про травмованих.