Украина может не признать результаты выборов в Беларуси: постановление уже в Раде
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, предусматривающий непризнание результатов выборов в Беларуси. Это сделано на фоне массовых протестов в Минске и других городах Беларуси.
Проект постановления зарегистрировал народный депутат от "европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Об этом он сам рассказал в своем телеграме.
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В проекте постановления говорится о заявлении Верховной Рады Украины о непризнании выборов президента Беларуси и осуждение применения силы против протестующих.
Проект постановления о непризнании выборов в Беларуси / фото Алексея Гончаренко
Правда, теперь есть несколько вопросов о том, когда этот проект постановления смогут принять и примут ли вообще. По законодательству, для одобрения проекта постановления, как и закона, необходимы минимум 226 голосов депутатов.
Еще одна проблема заключается в том, что сейчас Верховная Рада находится на каникулах. Внеочередное заседание депутатов по инициативе Владимира Зеленского может состояться 25 августа.
Кто признал результаты выборов в Беларуси:
- Владимир Путин – президент России;
- Си Цзиньпин – генсек ЦК Компарии Китая;
- Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана;
- Игорь Додон – президент Молдовы;
- Ильхам Алиев – президент Азербайджана;
- Шавкат Мирзийоев – президент Узбекистана;
- Никол Пашинян – премьер-министр Армении.