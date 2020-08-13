Украинских журналистов и волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева – задержали белорусские силовики. Повлияет ли это на позицию официального Киева относительно событий в соседней стране – читайте далее.

Позиция Украины должна синхронизироваться с позицией европейских партнеров и международных организаций. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал нардеп Николай Княжицкий. Он является членом межфракционного объединения "За демократическую Беларусь".

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Он подчеркнул: многие люди, комментируя события в Беларуси, обращали внимание на то, что Лукашенко впервые решил выступить против Путина. Мол, именно из-за этого оказывается давление и делаются провокации. По мнению Княжицкого, судьба истины в этом есть.

Безусловно, Россия делает все, чтобы проучить Лукашенко, который пытался найти свое место между РФ и Европой. Но Лукашенко – пророссийский политик, он первым уничтожил белорусских патриотов,

– подчеркнул депутат.

И пояснил: действующий президент Беларуси заставил этих людей эмигрировать, заключил в тюрьму часть из них, уничтожил белорусские патриотические партии и отказался от движения в Европу.

"Другого пути для украинской власти, кроме как поддерживать решения международных организаций, европейские ценности и европейских коллег, я не вижу. В то время, когда там задерживают украинцев, позиция власти должна быть четкой", – заверил Княжицкий.

Справка. В Верховной Раде уже зарегистрировали проект постановления, предусматривающий непризнание результатов выборов в Беларуси. Это сделано на фоне массовых протестов в Минске и других городах страны.

О задержании украинцев

По словам нардепа, логика действий белорусских силовиков заключается в том, чтобы запугать собственное насление, иностранных наблюдателей и журналистов. Именно поэтому крайне важна информационная огласка.

"Украинская власть и дипломаты должны сделать все, чтобы узнать о судьбе задержанных людей, помочь им, освободить и доставить в Украину", – подчеркнул Княжицкий.

Отметим, что в МИД заявили: посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Более подробную информацию обещают предоставить позже.

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