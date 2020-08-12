Протесты в Беларуси не прекращаются. Люди выходят на улицы с цветами, заявляя, что они против насилия. Несмотря на это, в Гродно и Минске силовики снова начали задерживать активистов.

Люди собираются в городах Беларуси на протесты уже четвертый день, сообщает 24 канал.

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На акцию солидарности уже сошлись жители Минска. Люди выходят на улицы, хотя еще продолжается рабочий день. Белоруски держат в руках цветы, заявляя, что они против какого-либо насилия.

С 19:00 по всей стране протестующие планируют блокировать дороги.

Силовики уже задерживают людей

В Гродно начали задерживать мирных людей, которые просто стояли с цветами, формируя цепи солидарности. Известно о задержании и в Минске.

Силовики задерживают мирных протестующих в Гродно: видео

Задержания в Минске: видео

Акция солидарности в Минске / Фото TUT.BY



Люди вышли на акцию у городе Борисов / Фото из телеграма

Белорусы протестуют уже четвертый день: смотрите видео

Протесты в Беларуси: основное