Белорусы протестуют четвертый день: в Гродно и Минске начались задержания – фото, видео
Протесты в Беларуси не прекращаются. Люди выходят на улицы с цветами, заявляя, что они против насилия. Несмотря на это, в Гродно и Минске силовики снова начали задерживать активистов.
Люди собираются в городах Беларуси на протесты уже четвертый день, сообщает 24 канал.
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На акцию солидарности уже сошлись жители Минска. Люди выходят на улицы, хотя еще продолжается рабочий день. Белоруски держат в руках цветы, заявляя, что они против какого-либо насилия.
С 19:00 по всей стране протестующие планируют блокировать дороги.
Силовики уже задерживают людей
В Гродно начали задерживать мирных людей, которые просто стояли с цветами, формируя цепи солидарности. Известно о задержании и в Минске.
Силовики задерживают мирных протестующих в Гродно: видео
Задержания в Минске: видео
Акция солидарности в Минске / Фото TUT.BY
Люди вышли на акцию у городе Борисов / Фото из телеграма
Белорусы протестуют уже четвертый день: смотрите видео
Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 7 тысяч человек задержали.