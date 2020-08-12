Протести у Білорусі не припиняються. Люди виходять на вулиці з квітами, заявляючи, що вони проти насилля. Попри це, у Гродно та Мінську силовики знову почали затримувати активістів.

Люди збираються у містах Білорусі на протести вже четвертий день постіль, повідомляє 24 канал.

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На акцію солідарності вже зійшлися жителі Мінська. Люди виходять на вулиці, хоча ще триває робочий день. Білоруски тримають у руках квіти, заявляючи, що вони проти будь-якого насилля.

З 19:00 по всій країні протестувальники планують блокувати дороги.

Силовики вже затримують людей

У Гродно почали затримувати мирних людей, які просто стояли з квітами, формуючи ланцюги солідарності. Відомо про затримання і у Мінську.

Силовики затримують мирних протестувальників у Гродно: відео

Затримання у Мінську: відео

Акція солідарності у Мінську / Фото TUT.BY



Люди вийшли на акцію у місті Борисов / Фото з телеграму

Білоруси протестують вже четвертий день: дивіться відео