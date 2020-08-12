Білоруси протестують четвертий день: у Гродно та Мінську почалися затримання – фото, відео
Протести у Білорусі не припиняються. Люди виходять на вулиці з квітами, заявляючи, що вони проти насилля. Попри це, у Гродно та Мінську силовики знову почали затримувати активістів.
Люди збираються у містах Білорусі на протести вже четвертий день постіль, повідомляє 24 канал.
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На акцію солідарності вже зійшлися жителі Мінська. Люди виходять на вулиці, хоча ще триває робочий день. Білоруски тримають у руках квіти, заявляючи, що вони проти будь-якого насилля.
З 19:00 по всій країні протестувальники планують блокувати дороги.
Силовики вже затримують людей
У Гродно почали затримувати мирних людей, які просто стояли з квітами, формуючи ланцюги солідарності. Відомо про затримання і у Мінську.
Силовики затримують мирних протестувальників у Гродно: відео
Затримання у Мінську: відео
Акція солідарності у Мінську / Фото TUT.BY
Люди вийшли на акцію у місті Борисов / Фото з телеграму
Білоруси протестують вже четвертий день: дивіться відео
Протести у Білорусі: основне
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня кілька сотень активістів почали виходити на мирні акції протесту.
- Білоруси не погоджуються з офіційними результатами виборів та вважають їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Наразі жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.