Сутички у Білорусі стають кривавими: моторошні фото постраждалих
У Білорусі протести переростають у масові криваві сутички. Силовики обстрілюють протестувальників гумовими кулями, відомо про постраждалих та тяжко поранених.
У столиці Білорусі дівчині поцілили гумовими кулями в обличчя, її забрала швидка. Фото закривавлених протестувальників опублікувала "Радіо Свобода".
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Щонайменше 10 постраждалих перебувають у важкому стані. Як повідомив редактор телеграм-каналу NEXTA в ефірі телеканалу "ДОЖДЬ", вже відомо про 50 постраждалих лише у самому Мінську.
Відомо також про те, що одному чоловіку гумовими кулями розірвало грудну клітину: він у вкрай важкому стані в реанімації.
У цьому ж телеграм-каналі з'явилася інформація про те, що гранатою чоловікові роздробило стопу.
На проспекті Мошерова у Мінську сталася кривава сутичка
Біля стели Перемоги постраждала ціла група протестувальників, повідомляє Znak.com. ОМОН кинув кілька світлошумових гранат в людей, які допомагали пораненій людині.
Постраждали практично всі, хто був навколо нього.
Група чоловік тягла на собі закривавленого постраждалого