У Білорусі протести переростають у масові криваві сутички. Силовики обстрілюють протестувальників гумовими кулями, відомо про постраждалих та тяжко поранених.

У столиці Білорусі дівчині поцілили гумовими кулями в обличчя, її забрала швидка. Фото закривавлених протестувальників опублікувала "Радіо Свобода".

Топ новина Масові сутички у Білорусі: останні новини і що відомо про постраждалих

Щонайменше 10 постраждалих перебувають у важкому стані. Як повідомив редактор телеграм-каналу NEXTA в ефірі телеканалу "ДОЖДЬ", вже відомо про 50 постраждалих лише у самому Мінську.

Відомо також про те, що одному чоловіку гумовими кулями розірвало грудну клітину: він у вкрай важкому стані в реанімації.

У цьому ж телеграм-каналі з'явилася інформація про те, що гранатою чоловікові роздробило стопу.



На проспекті Мошерова у Мінську сталася кривава сутичка

Біля стели Перемоги постраждала ціла група протестувальників, повідомляє Znak.com. ОМОН кинув кілька світлошумових гранат в людей, які допомагали пораненій людині.

Постраждали практично всі, хто був навколо нього.



Група чоловік тягла на собі закривавленого постраждалого

Зазначимо: офіційні сайти відомств Білорусі не працюють, а пресслужби не коментують ситуації, що відбуваються. Наразі дізнатися про постраждалих у сутичках та їхній стан можна від очевидців подій у соцмережах. Інформація постійно оновлюється.