З такими пораненнями ще не стикалися, – медики Мінська про травми протестувальників
Під час силового розгону протестів в Мінську демонстранти отримали важкі кульові й осколкові поранення. З такими травмами місцеві медики ще не стикалися. Вони вже провели кілька операції пораненим, один із них перебуває у комі.
Про це самі лікарі повідомили виданню TUT.by.
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Ми ніколи з такими пораненнями не стикалися… Не повинно бути такого в мирний час! Ми не хочемо, щоб люди гинули або їх калічили,
– сказали мінські медики.
З якими травмами в лікарні доправили протестувальників:
- До 4-ї міської лікарні Мінська поступив пацієнт з кульовим пораненням кишки, пошкодженням сечоводу і осколковим пораненням ребер. Під час госпіталізації він встиг розповісти, що в нього стріляли з відстані 10 метрів. Медики вилучили дві гумові кулі і ввели його в медичну кому.
- У другого учасника протесту діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку, отримані від світло-шумової гранати. Йому в терміновому порядку зробили трепанацію черепа і видалили гематому.
На момент надходження у людини з вух текла спинномозкова рідина. Зараз він більш-менш стабільний,
– розповіли медики.
- До лікарні швидкої допомоги Мінська доправили 32-річного хлопця з травмою правої стопи та опіком правої гомілки через попадання світло-шумової гранати. Йому ампутували дистальну частину стопи.
- У військовий госпіталь госпіталізували декількох протестувальників з осколковими пораненнями і пошкодженням грудної клітки.
- До 2-ї лікарні Мінська доправили пацієнтку з вибуховою травмою грудної клітки, відірваною фалангою пальця і черепно-мозковою травмою.
Протести в Білорусі: коротко
- Масові протести у Білорусі спалахнули після президентських виборів. За офіційними даними, перемогу на них здобуває чинний глава держави Олександр Лукашенко.
- Білоруси з цим незгодні, вони вважають, що вибори були цинічно сфальсифіковані.
- Відтак, вперше на протести вони вийшли в ніч з 9 на 10 серпня. Мирних демонстрантів почали нещадно бити та затримувати ОМОНівці.
- Найбільші сутички спалахнули у Мінську. Протести продовжилися і наступного дня. Під час них влада офіційно підтвердила смерть одного з демонстрантів.
- З 11 серпня білоруси оголосили всенародний страйк – багато хто не вийшов на роботу і не збирається – до того моменту, поки їм не покажуть справжні результати виборів.