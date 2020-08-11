Під час силового розгону протестів в Мінську демонстранти отримали важкі кульові й осколкові поранення. З такими травмами місцеві медики ще не стикалися. Вони вже провели кілька операції пораненим, один із них перебуває у комі.

Про це самі лікарі повідомили виданню TUT.by.

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Ми ніколи з такими пораненнями не стикалися… Не повинно бути такого в мирний час! Ми не хочемо, щоб люди гинули або їх калічили,

– сказали мінські медики.

З якими травмами в лікарні доправили протестувальників:

До 4-ї міської лікарні Мінська поступив пацієнт з кульовим пораненням кишки, пошкодженням сечоводу і осколковим пораненням ребер. Під час госпіталізації він встиг розповісти, що в нього стріляли з відстані 10 метрів. Медики вилучили дві гумові кулі і ввели його в медичну кому.

У другого учасника протесту діагностували відкриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку, отримані від світло-шумової гранати. Йому в терміновому порядку зробили трепанацію черепа і видалили гематому.

На момент надходження у людини з вух текла спинномозкова рідина. Зараз він більш-менш стабільний,

– розповіли медики.

До лікарні швидкої допомоги Мінська доправили 32-річного хлопця з травмою правої стопи та опіком правої гомілки через попадання світло-шумової гранати. Йому ампутували дистальну частину стопи.

У військовий госпіталь госпіталізували декількох протестувальників з осколковими пораненнями і пошкодженням грудної клітки.

До 2-ї лікарні Мінська доправили пацієнтку з вибуховою травмою грудної клітки, відірваною фалангою пальця і черепно-мозковою травмою.

Протести в Білорусі: коротко