С такими ранениями еще не сталкивались, – медики Минска о травмах протестующих
Во время силового разгона протестов в Минске демонстранты получили тяжелые пулевые и осколочные ранения. С такими травмами местные медики еще не сталкивались. Они уже провели несколько операций раненым, один из них находится в коме.
Об этом сами врачи сообщили изданию TUT.by.
Ранее Протесты в Беларуси: что известно о пострадавших, их травмы и состояние
Мы никогда с такими ранениями не сталкивались... Не должно быть такого в мирное время! Мы не хотим, чтобы люди гибли или их калечили,
– сказали минские медики.
С какими травмами в больницы доставили протестующих:
- В 4-ю городскую больницу Минска поступил пациент с пулевым ранением кишки, повреждением мочеточника и осколочным ранением ребер. Во время госпитализации он успел рассказать, что в него стреляли с расстояния 10 метров. Медики изъяли две резиновые пули и ввели его в медицинскую кому.
- У второго участника протеста диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, полученные от свето-шумовой гранаты. Ему в срочном порядке сделали трепанацию черепа и удалили гематому.
На момент поступления у человека из ушей текла спинномозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен,
– рассказали медики.
- В больницу скорой помощи Минска доставили 32-летнего парня с травмой правой стопы и ожогом правой голени из-за попадания свето-шумовой гранаты. Ему ампутировали дистальную часть стопы.
- В военный госпиталь госпитализировали нескольких протестующих с осколочными ранениями и повреждением грудной клетки.
- Во 2-ю больницу Минска доставили пациентку с взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой.
Протесты в Беларуси: коротко
- Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.
- Белорусы с этим не согласны, они считают, что выборы были цинично сфальсифицированы.
- Следовательно, впервые на протесты они вышли в ночь с 9 на 10 августа. Мирных демонстрантов начали беспощадно бить и задерживать ОМОНовцы.
- Крупнейшие столкновения вспыхнули в Минске. Протесты продолжились и на следующий день. Во время них власти официально подтвердили смерть одного из демонстрантов.
- С 11 августа белорусы объявили всенародную забастовку – многие не вышли на работу и не собираются – до того момента, пока им не покажут истинные результаты выборов.