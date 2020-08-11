Во время силового разгона протестов в Минске демонстранты получили тяжелые пулевые и осколочные ранения. С такими травмами местные медики еще не сталкивались. Они уже провели несколько операций раненым, один из них находится в коме.

Об этом сами врачи сообщили изданию TUT.by.

Ранее Протесты в Беларуси: что известно о пострадавших, их травмы и состояние

Мы никогда с такими ранениями не сталкивались... Не должно быть такого в мирное время! Мы не хотим, чтобы люди гибли или их калечили,

– сказали минские медики.

С какими травмами в больницы доставили протестующих:

В 4-ю городскую больницу Минска поступил пациент с пулевым ранением кишки, повреждением мочеточника и осколочным ранением ребер. Во время госпитализации он успел рассказать, что в него стреляли с расстояния 10 метров. Медики изъяли две резиновые пули и ввели его в медицинскую кому.

У второго участника протеста диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, полученные от свето-шумовой гранаты. Ему в срочном порядке сделали трепанацию черепа и удалили гематому.

На момент поступления у человека из ушей текла спинномозговая жидкость. Сейчас он более-менее стабилен,

– рассказали медики.

В больницу скорой помощи Минска доставили 32-летнего парня с травмой правой стопы и ожогом правой голени из-за попадания свето-шумовой гранаты. Ему ампутировали дистальную часть стопы.

В военный госпиталь госпитализировали нескольких протестующих с осколочными ранениями и повреждением грудной клетки.

Во 2-ю больницу Минска доставили пациентку с взрывной травмой грудной клетки, оторванной фалангой пальца и черепно-мозговой травмой.

Протесты в Беларуси: коротко