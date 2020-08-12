В Минске жестко задержали двоих украинских волонтеров: видео
Белорусские силовики жестко задержали в Минске двоих украинцев. Речь идет о волонтерах благотворительной организации "Восток SOS" – Константине Реуцком и Евгении Васильеве.
В Беларуси продолжаются протесты, на которых силовики массово задерживают людей. Жертвами правоохранителей стали украинские волонтеры, сообщает "Громадское".
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В частности, силовики задержали двоих волонтеров из "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
На первом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева.
Задержание Васильева: смотрите видео
На другом видео Константин Реуцкий, бывший журналист "Громадского", снимает, как силовики жестко задерживают мужчину, который ничего не сделал, а лишь переходил дорогу.
Силовики задерживают прохожего: видео
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Протесты в Беларуси: основное
- После объявления результатов президентских выборов 9 августа несколько сотен активистов начали выходить на мирные акции протеста.
- Белорусы не согласны с официальными результатами выборов и считают их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. Омоновцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Пока никаких намерений идти на переговоры с протестующими и способствовать дипломатическому решению конфликта Лукашенко не проявляет.
- Известно об одном погибшем и по меньшей мере 1,5 тысячах пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.