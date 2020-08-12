Белорусские силовики жестко задержали в Минске двоих украинцев. Речь идет о волонтерах благотворительной организации "Восток SOS" – Константине Реуцком и Евгении Васильеве.

В Беларуси продолжаются протесты, на которых силовики массово задерживают людей. Жертвами правоохранителей стали украинские волонтеры, сообщает "Громадское".

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В частности, силовики задержали двоих волонтеров из "Восток SOS" – Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

На первом видео силовики кладут вниз лицом Евгения Васильева.

Задержание Васильева: смотрите видео

️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

На другом видео Константин Реуцкий, бывший журналист "Громадского", снимает, как силовики жестко задерживают мужчину, который ничего не сделал, а лишь переходил дорогу.

Силовики задерживают прохожего: видео

В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020

Напомним, ранее в Беларуси задержали большое количество журналистов. Глава МВД Беларуси Юрий Караев 12 августа дал распоряжение не трогать журналистов, которые выполняют свою работу во время антиправительственных протестов. Исключение – они "становятся между нарушителями и силами правопорядка".

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Протесты в Беларуси: основное