В Беларуси продолжаются протесты, они сосредоточили в основном в спальных районах Минска и других городов, поскольку власти блокируют центр, административные здания и останавливают транспорт.

Украинский журналист Константин Реуцкий, который сейчас находится в белорусской столице, поражен происходящим. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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Реуцкий подчеркнул, что был несколько раз в столице Беларуси, однако такой народный подъем видит там впервые. Общаясь с людьми на улицах, он видел почти 100% поддержки участникам акций протеста.

Они говорят: хватит, нельзя больше так жить, стране нужны перемены. Тех, кто пытается вступать в споры и "топить" за Лукашенко, единицы. Они сразу же тонут в осуждении большинства,

- подчеркнул журналист.

И добавил: Сейчас в Минске царит атмосфера единения. "По моим впечатлениям, 80% белорусов активно выступают против Лукашенко. В день выборов они по несколько часов стояли в очередях, чтобы отдать голос. А сейчас хотят защитить его", – пояснил он.

Важно! Через несколько часов после того, как 24 канал общался с Реуцким, его и еще одного украинца жестко задержали силовики в Минске. Детали – по ссылке.

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