За Лукашенко "топят" единицы: журналист из Украины описал ситуацию на улицах Минска
В Беларуси продолжаются протесты, они сосредоточили в основном в спальных районах Минска и других городов, поскольку власти блокируют центр, административные здания и останавливают транспорт.
Украинский журналист Константин Реуцкий, который сейчас находится в белорусской столице, поражен происходящим. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.
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Реуцкий подчеркнул, что был несколько раз в столице Беларуси, однако такой народный подъем видит там впервые. Общаясь с людьми на улицах, он видел почти 100% поддержки участникам акций протеста.
Они говорят: хватит, нельзя больше так жить, стране нужны перемены. Тех, кто пытается вступать в споры и "топить" за Лукашенко, единицы. Они сразу же тонут в осуждении большинства,
- подчеркнул журналист.
И добавил: Сейчас в Минске царит атмосфера единения. "По моим впечатлениям, 80% белорусов активно выступают против Лукашенко. В день выборов они по несколько часов стояли в очередях, чтобы отдать голос. А сейчас хотят защитить его", – пояснил он.
Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа, после объявления результатов выборов президента Беларуси сотни активистов вышли на мирные акции протеста в городах страны.
- Белорусы считают, что официальные результаты голосования сфальсифицированы. Международное сообщество поддерживает их в этом.
- Мирные демонстрации превратились в столкновения с силовиками. ОМОНовцы во время жестоких разгонов мирных активистов применяют свето-шумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- Накануне правоохранители перешли к более жесткой тактике и беспрецедентным действиям. Их мишенью стали водители, журналисты и даже простые прохожие. В тамошнем МВД подтвердили и применение огнестрельного оружия.
- Известно об одном погибшем, по меньшей мере 1,5 тысячи пострадавших. Кроме того, примерно 6 тысяч человек задержали.