У Білорусі тривають протести, вони зосередилия здебільшого в спальних районах Мінська та інших міст, оскільки влада блокує центр, адміністративні будівлі та зупиняє транспорт.

Український журналіст Костянтин Рєуцький, який зараз перебуває у білоруській столиці, вражений тим, що відбувається. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Рєуцький підкреслив, що був кілька разів у столиці Білорусі, проте такий народний підйом бачить там вперше. Спілкуючись з людьми на вулицях, він бачив майже 100% підтримки учасникам акцій протесту.

Вони кажуть: досить, не можна більше так жити, країні потрібні зміни. Тих, хто намагається вступати у суперечки та "топити" за Лукашенка, одиниці. Вони одразу ж тонуть в осуді більшості,

– наголосив журналіст.

Й додав: зараз у Мінську панує атмосфера єднання. "За моїми враженнями, 80% білорусів активно виступають проти Лукашенка. В день виборів вони по кілька годин стояли у чергах, аби віддати голос. А зараз хочуть захистити його", – пояснив він.

Важливо! Через кілька годин після того, як 24 канал спілкувався з Рєуцьким, його та ще одного українця жорстко затримали силовики в Мінську. Деталі – за посиланням.

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