За Лукашенка "топлять" одиниці: журналіст з України описав ситуацію на вулицях Мінська
У Білорусі тривають протести, вони зосередилия здебільшого в спальних районах Мінська та інших міст, оскільки влада блокує центр, адміністративні будівлі та зупиняє транспорт.
Український журналіст Костянтин Рєуцький, який зараз перебуває у білоруській столиці, вражений тим, що відбувається. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.
Актуально Білоруси протестують четвертий день: у Гродно та Мінську почалися затримання – фото, відео
Рєуцький підкреслив, що був кілька разів у столиці Білорусі, проте такий народний підйом бачить там вперше. Спілкуючись з людьми на вулицях, він бачив майже 100% підтримки учасникам акцій протесту.
Вони кажуть: досить, не можна більше так жити, країні потрібні зміни. Тих, хто намагається вступати у суперечки та "топити" за Лукашенка, одиниці. Вони одразу ж тонуть в осуді більшості,
– наголосив журналіст.
Й додав: зараз у Мінську панує атмосфера єднання. "За моїми враженнями, 80% білорусів активно виступають проти Лукашенка. В день виборів вони по кілька годин стояли у чергах, аби віддати голос. А зараз хочуть захистити його", – пояснив він.
Протести в Білорусі: що відомо
- 9 серпня, після оголошення результатів виборів президента Білорусі, сотні активістів вийшли на мирні акції протесту в містах країни.
- Білоруси вважають, що офіційні результати голосування – сфальсифіковані. Міжнародна спільнота підтримує їх у цьому.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками. ОМОНівці під час жорстоких розгонів мирних активістів застосовують світло-шумові гранати, гумові кулі та водомети.
- Напередодні правоохоронці перейшли до жорсткішої тактики та безпрецедентних дій. Їхньою мішенню стали водії, журналісти і навіть прості перехожі. У тамтешньому МВС підтвердили й застосування вогнепальної зброї.
- Відомо про одного загиблого, щонайменше 1,5 тисячі постраждалих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали.