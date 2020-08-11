Во время протестов в Беларуси пострадали журналисты, некоторые из них не выходят на связь
Во время столкновений между силовиками и протестующими в Беларуси 9 и 10 августа пострадали несколько представителей СМИ. С некоторыми из них коллеги до сих пор не могут связаться.
О задержанных журналистах представители правоохранительных органов Беларуси не сообщают. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Что известно о пострадавших журналистах
- Журналист "Медузы" Максим Солопов
Более сутки не выходит на связь. Его задержали Вечером 9 августа в Минске, вероятно, что он – избит. По предположению правозащитников, Солопов может находиться в СИЗО в Жодино.
- Фотокорреспондент "Россия сегодня" Илья Питалев
С журналистом пропала связь с вечера 10 августа.
- Главный редактор издания "Наша Нива" Егор Мартинович
Задержан в ночь с 10 на 11 августа. Успел отправить коллегам SOS, больше связаться с ним не удалось.
- Журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская
10 августа ранена резиновой пулей в колено. Женщину госпитализировали.
- Корреспондент "МБХ медиа" Александр Скрыльников
Пострадал от светошумовой гранаты.
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Коротко о протестах в Беларуси
- 9 августа в Беларуси выбирали президента.
- Согласно предварительным данным, действующий глава государства набрал около 80%, его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская – менее 10%.
- Вечером тысячи людей вышли на улицы городов с протестами.
- Начались столкновения между митингующими и силовиками, ранены десятки людей, тысячи – задержаны.
- Правозащитники сообщили о гибели трех человек. Власти эту информацию не подтвердила.
- Протесты продолжились 10 августа. Опять ОМОН жестко разогнал участников акций.
- Власти подтвердили гибель одного митингующего: у него в руках как будто разорвалась граната. Очевидцы говорили о выстрелах в этом районе.
- Тихановская вместе с руководительницей своего штаба Марией Мороз уехала в Литву. В видеообращении кандидат отметила, что оказалась в супертяжелой ситуации.