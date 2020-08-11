Во время столкновений между силовиками и протестующими в Беларуси 9 и 10 августа пострадали несколько представителей СМИ. С некоторыми из них коллеги до сих пор не могут связаться.

О задержанных журналистах представители правоохранительных органов Беларуси не сообщают. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Что известно о пострадавших журналистах

Журналист "Медузы" Максим Солопов

Более сутки не выходит на связь. Его задержали Вечером 9 августа в Минске, вероятно, что он – избит. По предположению правозащитников, Солопов может находиться в СИЗО в Жодино.

Фотокорреспондент "Россия сегодня" Илья Питалев

С журналистом пропала связь с вечера 10 августа.

Главный редактор издания "Наша Нива" Егор Мартинович

Задержан в ночь с 10 на 11 августа. Успел отправить коллегам SOS, больше связаться с ним не удалось.

Журналистка "Нашей Нивы" Наталья Лубневская

10 августа ранена резиновой пулей в колено. Женщину госпитализировали.

Корреспондент "МБХ медиа" Александр Скрыльников

Пострадал от светошумовой гранаты.

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