Светлана Тихановская выехала в Литву
Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву. Накануне Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК и требовала повторного голосования на ряде участков.
Тихановская – в безопасности, – МИД Литвы
О выезде Тихановской в Литву сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в твиттере.
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Глава дипведомства отметил, что Тихановская – в безопасности. Причины того, что лидер оппозиции покинула Беларусь, – пока неизвестны.
Тихановська обжаловала результаты выборов в ЦИК
Отметим, что еще 10 августа главная конкурентка действующего президента Лукашенко пошла в ЦИК обжаловать результаты выборов. Якобы с ней там на несколько часов пропала связь. В СМИ появилась информация, что Тихановскую удерживают насильно. Однако также отмечалось, что это может быть провокация. Впоследствии Тихановская сообщила, что с ней все в порядке.
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Коротко о протестах в Беларуси
- 9 августа в стране выбирали президента.
- Согласно предварительным данным, действующий глава государства набрал около 80%. Тихановская – менее 10%.
- Вечером тысячи людей вышли на улицы городов с протестами.
- Начались столкновения между митингующими и силовиками, ранены десятки людей, тысячи – задержаны.
- Правозащитники сообщили о гибели трех человек. Власть эту информацию не подтвердила.
- Протесты продолжились 10 августа. Опять ОМОН жестко разогнал участников акций.
- Власти подтвердили гибель одного митингующего: у него в руках якобы разорвалась граната. Очевидцы говорят о выстрелах в этом районе.