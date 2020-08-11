Оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская выехала из Беларуси в Литву. Накануне Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК и требовала повторного голосования на ряде участков.

Тихановская – в безопасности, – МИД Литвы

О выезде Тихановской в Литву сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в твиттере.

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Глава дипведомства отметил, что Тихановская – в безопасности. Причины того, что лидер оппозиции покинула Беларусь, – пока неизвестны.

Тихановська обжаловала результаты выборов в ЦИК

Отметим, что еще 10 августа главная конкурентка действующего президента Лукашенко пошла в ЦИК обжаловать результаты выборов. Якобы с ней там на несколько часов пропала связь. В СМИ появилась информация, что Тихановскую удерживают насильно. Однако также отмечалось, что это может быть провокация. Впоследствии Тихановская сообщила, что с ней все в порядке.

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