На нынешних президентских выборах в Беларуси большую поддержку получила Светлана Тихановская. Однако согласно официальным первым результатам ЦИК она набрала лишь 9,9% голосов. Белорусы же не верят в правдивость голосования и считают результаты сфальсифицированными.

Больше о том, кто такая Светлана Тихановская и как она оказалась в большой политике – читайте в материале 24 канала.

Важно Лукашенко или Тихановская: предварительные результаты голосования на выборах президента Беларуси

Биография Светланы Тихановской

Главная оппозиционная кандидатка на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская (девичья фамилия Пилипчук) родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи, расположенного в южной части Беларуси.

Образование

Окончила Микашевицкую среднюю школу с золотой медалью и поступила на учебу в Мозырский государственный педагогический университет по специальности учитель английского и немецкого языков.

Личная жизнь

На четвертом курсе университета Светлана познакомилась со своим будущим мужем – Сергеем Тихановским. Было это в 2003 году в Мозыре. Впоследствии пара поженилась, сейчас они воспитывают сына и дочь 2010 и 2016 годов рождения соответственно.

Обратите внимание! Накануне президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в ЕС. Известно, что ей угрожали тюрьмой и лишением родительских прав.

Что известно о муже Светланы – Сергее Тихановском

Оппозиционера Сергея Тихановского задержали во время митингов в Минске. Произошло это еще в мае под Могилевом. На Тихановского повесили административное правонарушение и сейчас он находится в СИЗО.

Тихановский является владельцем популярного ютуб-канала под названием "Страна для жизни", который бросает вызов белорусской власти.

Заметим, что Тихановский за два года до начала своей медиа деятельности посетил оккупированный Россией Крым, где прославлял "русский мир".



Сергей Тихановский / Фото "Белсат ТВ" Позиция Тихановской относительно аннексии Крыма Сергей Тихановский / Фото "Белсат ТВ" Светлана Тихановская все же ответила со второй попытки на вопрос, кому принадлежит Крым. Ранее она пыталась уйти от ответа на этот счет. Больше об этом Чей Крым: конкурентка Лукашенко со второй попытки все же ответила на вопрос – видео После определенной паузы Тихановская ответила, что Крым юридически принадлежит Украине. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически – российский. И не мучайте меня больше,

– сказала она. Она также добавила, что ей очень больно из-за того, что "в Украине война, которая разделяет людей и настраивает друг против друга". По словам Тихановской, она выступает против любого проявления войны. Интервью Светланы Тихановской: смотрите видео

Политическая карьера

Светлана Тихановская работала переводчицей с английского языка, в частности в организациях, которые занимались помощью пострадавшим от Чернобыльской аварии на деньги западных доноров. Учительницей она так и не смогла поработать. В политике Светлана Тихановская оказалась не из-за собственных политических амбиций, а для того, чтобы поддержать мужа.

ЦИК Беларуси отказал в регистрации инициативной группы Сергея Тихановского, аргументировав это тем, что заявление подписано им не собственноручно. Тот этого сделать просто физически не мог, ведь отбывал административный арест.

Тогда Светлана, желая проявить солидарность с мужем и показать всем, что не опустила руки, подала необходимые документы на официальное подтверждение статуса кандидата в президенты. После этого Тихановская собирала массовые митинги в свою поддержку.

Интересно Тихановская – президент Беларуси: Википедия порадовала

ЦИК говорит о том, что за Тихановську отдали свои голоса почти 10%, а за Лукашенко проголосовали 80%. Однако белорусы отмечают, что результаты сильно искажены и на самом деле президентом Беларуси должна стать Тихановская.

Рейтинг Светланы Тихановской и других кандидатов: как проголосовали белорусы

Андрей Дмитриев – 60 тысяч 543 человека (1,04%),

Анна Конопацкая – 97 тысяч 926 человек (1,68%),

Александр Лукашенко – 4 миллиона 652 тысячи 423 человека (80,23%),

Светлана Тихановская – 574 тысячи 312 человек (9,9%),

Сергей Черечень – 65 тысяч 784 человека (1,13%),

против всех – 6,02%.

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