В Беларуси 9 августа прошли выборы президента. Как только закрылись избирательные участки в 20:00, в Центризбирком и уже огласили первые результаты. Правда, речь идет только о так называемых закрытых участках.

Первые результаты президентских выборов в Беларуси

Их огласила председатель ЦИК страны Лидия Ермошина в эфире государственного телеканала "Беларусь 1". Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

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По словам главы беларусского Центризбиркома,

действующий президент Александр Лукашенко набрал 82,08% голосов,

его основная конкурентка – оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская – 6,98%,

еще 4% поставили галочку напротив "Против всех".

Также она обнародовала отдельно данные с закрытых участков в системе здравоохранения и армии.

Результаты в системе здравоохранения

Андрей Дмитриев – 1,34%,

Анна Канопацкая – 2,38%,

Александр Лукашенко – 82,08%,

Светлана Тиановская – 6,98% ,

Сергей Черечень – 1,44%.

Результаты среди военных

Андрей Дмитриев – 0,2%,

Анна Канопацкая – 0,56%,

Александр Лукашенко – 93,71%,

Светлана Тихановская – 3,81%,

Сергея Черечень – 0,35% .

Она добавила, что это данные не со всех регионов, а только 5 из 7. И у всех лидирует Лукашенко.

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Выборы президента в Беларуси: как все было

9 августа в Беларуси прошло основное голосование за президента страны.

Люди отдавали свои голоса на 5 767 избирательных участках.

В Центризбиркоме заявили,что голосование можно считать состоявшимся.

От 8:00 в стране начались массовые перебои с домашним и мобильным интернетом. Некоторые соцсети и Youtube вообще не работали.

Еще вечером 8 августа на улицы Минска начали выводить военную технику . Белорусских силовиков перевели на усиленный режим службы. По состоянию на вечер 9 августа в беларусской столице стояли водометы, броне- и спецавтомобили.

. Белорусских силовиков перевели на усиленный режим службы. По состоянию на вечер 9 августа в беларусской столице стояли водометы, броне- и спецавтомобили. Кроме того, в Минске грубо задержали корреспондентов российского оппозиционного телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова. Избирательная кампания 2020 года сопровождалась массовыми протестами. Митинги начались еще на этапе сбора подписей. После того как Цепкало и Бабарико отказали в регистрации, люди стали выходить на улицы, формируя так называемые цепи солидарности.

Митинги начались еще на этапе сбора подписей. После того как Цепкало и Бабарико отказали в регистрации, люди стали выходить на улицы, формируя так называемые цепи солидарности. По данным местных правозащитников, всего силовики задержали примерно 1,4 тысячи человек, несколько сотен арестованы.

Кроме того, недавно официальный Минск заявлял, что на территорию страны прибыли боевики частной военной компании Вагнера". Их целью было дестабилизировать ситуацию перед выборами. В конце концов их белорусские силовики задержали и отправили под стражу.

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Кандидаты на президентских выборах в Беларуси

действующий президент Беларуси Александр Лукашенко;

жена политзаключенного Светлана Тихановская;

эксдепутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая;

сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев;

глава партии "Беларусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Что известно о Светлане Тихановской и ее поддержке

Оппозиционер Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ранее его задержали , впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская.

в президенты Беларуси. Однако ранее , впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского – Светлана Тихановская. Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко едва ли не впервые получит на выборах реальную конкурентку.

Зато других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико не зарегистрировали . Бабарыко вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.

. Бабарыко вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело. Ранее Лукашенко произносил немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующей и руководить страной.

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