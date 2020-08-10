Лукашенко или Тихановская: первые результаты голосования на выборах президента Беларуси
В Беларуси 9 августа прошли выборы президента. Как только закрылись избирательные участки в 20:00, в Центризбирком и уже огласили первые результаты. Правда, речь идет только о так называемых закрытых участках.
Первые результаты президентских выборов в Беларуси
Их огласила председатель ЦИК страны Лидия Ермошина в эфире государственного телеканала "Беларусь 1". Об этом сообщает информационное агентство БелТА.
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По словам главы беларусского Центризбиркома,
- действующий президент Александр Лукашенко набрал 82,08% голосов,
- его основная конкурентка – оппозиционная кандидатка Светлана Тихановская – 6,98%,
- еще 4% поставили галочку напротив "Против всех".
Также она обнародовала отдельно данные с закрытых участков в системе здравоохранения и армии.
Результаты в системе здравоохранения
- Андрей Дмитриев – 1,34%,
- Анна Канопацкая – 2,38%,
- Александр Лукашенко – 82,08%,
- Светлана Тиановская – 6,98% ,
- Сергей Черечень – 1,44%.
Результаты среди военных
- Андрей Дмитриев – 0,2%,
- Анна Канопацкая – 0,56%,
- Александр Лукашенко – 93,71%,
- Светлана Тихановская – 3,81%,
- Сергея Черечень – 0,35% .
Она добавила, что это данные не со всех регионов, а только 5 из 7. И у всех лидирует Лукашенко.
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Выборы президента в Беларуси: как все было
- 9 августа в Беларуси прошло основное голосование за президента страны.
- Люди отдавали свои голоса на 5 767 избирательных участках.
- В Центризбиркоме заявили,что голосование можно считать состоявшимся.
- От 8:00 в стране начались массовые перебои с домашним и мобильным интернетом. Некоторые соцсети и Youtube вообще не работали.
- Еще вечером 8 августа на улицы Минска начали выводить военную технику. Белорусских силовиков перевели на усиленный режим службы. По состоянию на вечер 9 августа в беларусской столице стояли водометы, броне- и спецавтомобили.
- Кроме того, в Минске грубо задержали корреспондентов российского оппозиционного телеканала "Дождь" Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.
- Избирательная кампания 2020 года сопровождалась массовыми протестами. Митинги начались еще на этапе сбора подписей. После того как Цепкало и Бабарико отказали в регистрации, люди стали выходить на улицы, формируя так называемые цепи солидарности.
- По данным местных правозащитников, всего силовики задержали примерно 1,4 тысячи человек, несколько сотен арестованы.
- Кроме того, недавно официальный Минск заявлял, что на территорию страны прибыли боевики частной военной компании Вагнера". Их целью было дестабилизировать ситуацию перед выборами. В конце концов их белорусские силовики задержали и отправили под стражу.
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Кандидаты на президентских выборах в Беларуси
- действующий президент Беларуси Александр Лукашенко;
- жена политзаключенного Светлана Тихановская;
- эксдепутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая;
- сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев;
- глава партии "Беларусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Что известно о Светлане Тихановской и ее поддержке
- Оппозиционер Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ранее его задержали, впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская.
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь Лукашенко едва ли не впервые получит на выборах реальную конкурентку.
- Зато других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико не зарегистрировали. Бабарыко вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- Ранее Лукашенко произносил немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующей и руководить страной.
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Что известно об Александре Лукашенко
- Был президентом Беларуси и Верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны с 20 июля 1994 года.
- Пять раз подряд побеждал на президентских выборах.
- Однако перед выборами-2020 в Беларуси начали говорить о критически низкий рейтинг Лукашенко.
- Реальные данные соцопросов в Беларуси запретили публиковать.
- Несмотря на это, до вступления в силу запрета местное издание "Наша Нива" обнародовало результаты опроса. Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения.