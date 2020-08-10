Беларусь охватили масштабные за последние десятилетия протесты: где в это время была Тихановская
Главный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская участие в протестах, состоявшихся, в частности, в столице Минске не принимала.
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По информации информационного ресурса Sputnik Беларусь, в то время, как в центре Минска вспыхнули протесты, Светлана Тихановская и ее команда забаррикадировались в собственном штабе.
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В частности, там они закрыли все окна и двери. А причина таких шагов – команда главного оппозиционного кандидата опасалась задержания. Добавим, что накануне выборов белорусские силовики задержали нескольких членов команды Тихановской, а главу ее штаба Марию Мороз – дважды.
Кроме того, штаб Тихановской провел пресконференцию. На ней главная соперница Лукашенко на выборах призвала всех дождаться официальных результатов, сообщает "Радио Свобода".
В то же время Светлана Тихановская заявила, что победила по меньшей мере на 6 избирательных участках в разных районах Минска и в Минской области. Интересно, что на некоторых политик опередила Лукашенко с огромным отрывом.
Речь идет о таких избирательных участках
- №31 в Октябрьском районе,
- №70 в Первомайском районе,
- №37 в Первомайском районе (здесь ее поддержали 838 человек, а Лукашенко – всего 297);
- №51 в Октябрьском районе (Тихановстука получила 1226 голосов, Лукашенко – 394);
- № 105 в поселке Щомыслица (Тихановская – 560, Лукашенко – 338, здесь находились наблюдатели от "Правозащитников за свободные выборы");
- соседний участок в Щомыслице (его номер не называют) – Тихановская – 666, Лукашенко – 335.
Также она победила в Бобруйске на участке № 21. Здесь за нее отдали свои голоса 815 человек, Лукашенко одержал 582 голоса.
Тихановская поблагодарила членов этих избирательных комиссий за честный подсчет и пообещала помощь в случае их увольнения.
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Что известно о Светлане Тихановской и ее поддержке
- Оппозиционер Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ранее его задержали, впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская.
- Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, Регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь у Лукашенко едва ли не впервые была на выборах реальную конкурентку.
- Однако других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико не зарегистрировали. Бабарико вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.
- Ранее Лукашенко произносил немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующей и руководить страной.
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Протесты в Беларуси: главное
- ЦИК объявила первые результаты президентских выборов в Беларуси. Согласно им, победу с огромным отрывом одержал Александр Лукашенко. А его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала лишь 6,8%.
- Белорусы заявили, что выборы были сфальсифицированными и вышли на улицы городов на протест. Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей.
- В течение предыдущих двух суток до выборов в Минск прибывала тяжелая техника и водометы, стягивались войска.
- В Минске произошли масштабные столкновения с ОМОНом, те привлекли оружие с резиновыми пулями, водометы.
- Автомобиль ОМОНа в столице Беларуси въехал в толпу протестующих, в результате чего пострадал мужчина.
- Только около трех ночи протестующие стали покидать улицы Минска, где произошли кровавые столкновения. Правозащитники уже публикуют списки задержанных силовиками,