Главный оппозиционный кандидат на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская участие в протестах, состоявшихся, в частности, в столице Минске не принимала.

Массовые митинги и столкновения митингующих с силовиками: где находилась Тихановская

По информации информационного ресурса Sputnik Беларусь, в то время, как в центре Минска вспыхнули протесты, Светлана Тихановская и ее команда забаррикадировались в собственном штабе.

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В частности, там они закрыли все окна и двери. А причина таких шагов – команда главного оппозиционного кандидата опасалась задержания. Добавим, что накануне выборов белорусские силовики задержали нескольких членов команды Тихановской, а главу ее штаба Марию Мороз – дважды.

Кроме того, штаб Тихановской провел пресконференцию. На ней главная соперница Лукашенко на выборах призвала всех дождаться официальных результатов, сообщает "Радио Свобода".

Обратите внимание! Ранее Светлана Тихановская неоднократно заявляла, что она выступает за мирное урегулирование ситуации. Также она заявляла, что является противницей митингов и забастовок и никогда не будет на них созывать людей.

В то же время Светлана Тихановская заявила, что победила по меньшей мере на 6 избирательных участках в разных районах Минска и в Минской области. Интересно, что на некоторых политик опередила Лукашенко с огромным отрывом.

Речь идет о таких избирательных участках

№31 в Октябрьском районе,

№70 в Первомайском районе,

№37 в Первомайском районе (здесь ее поддержали 838 человек, а Лукашенко – всего 297);

№51 в Октябрьском районе (Тихановстука получила 1226 голосов, Лукашенко – 394);

№ 105 в поселке Щомыслица (Тихановская – 560, Лукашенко – 338, здесь находились наблюдатели от "Правозащитников за свободные выборы");

соседний участок в Щомыслице (его номер не называют) – Тихановская – 666, Лукашенко – 335.

Также она победила в Бобруйске на участке № 21. Здесь за нее отдали свои голоса 815 человек, Лукашенко одержал 582 голоса.

Тихановская поблагодарила членов этих избирательных комиссий за честный подсчет и пообещала помощь в случае их увольнения.

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Что известно о Светлане Тихановской и ее поддержке

Оппозиционер Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. Однако ранее его задержали, впоследствии суд продлил ему арест на 15 суток. На Тихановского повесили административное правонарушение, поэтому кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена – Светлана Тихановская.

Основные оппозиционные кандидаты объединились и поддержали Тихановскую. В целом, несмотря на многочисленные аресты, Регистрация Тихановской является знаковым событием для Беларуси, ведь у Лукашенко едва ли не впервые была на выборах реальную конкурентку.

Однако других кандидатов, в частности, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико не зарегистрировали. Бабарико вообще сидит в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.

Ранее Лукашенко произносил немало сексистских заявлений, мол "человек в юбке" не способен быть главнокомандующей и руководить страной.

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