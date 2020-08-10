Головна опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська участь у протестах, що відбулися, зокрема, в столиці Мінську не брала.

Масові мітинги та сутички мітингувальників із силовиками: де перебувала Тихановська

За інформацією інформаційного ресурсу Sputnik Беларусь, у той час, як в центрі Мінська спалахнули протести, Світлана Тихановська та її команда забарикадувалися у власному штабі.

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Зокрема, там вони закрили всі вікна та двері. А причина таких кроків – команда головного опозиційного кандидата побоювалася затримання. Додамо, що напередодні виборів білоруські силовики затримали кількох членів команди Тихановської, а голову її штабу Марію Мороз – аж двічі.

Крім того, штаб Тихановської провів пресконференцію. На ній головна конкурентка Лукашенка на виборах закликала всіх дочекатися офіційних результатів, повідомляє "Радіо Свобода".

Зверніть увагу! Раніше Світлана Тихановська неодноразово заявляла, що вона виступає за мирне врегулювання ситуації. Також вона наголошувала, що є противницею мітингів і страйків і ніколи не буде на них скликати людей.

Водночас Світлана Тихановська заявила, що перемогла щонайменше на 6 виборчих дільницях в різних районах Мінська та у Мінській області. Цікаво, що на деяких політикиня випередила Лукашенка з величезним відривом.

Мовиться про такі виборчі дільниці

№31 в Жовтневому районі,

№70 в Первомайському районі,

№37 в Первомайському районі ( тут її підтримали 838 осіб, а Лукашенка – всього 297);

№51 в Жовтневому районі (Тихановстука отримала 1226 голосів, Лукашенко – 394;

№105 в селищі Щомислиця (Тихановська – 560, Лукашенко – 338, тут перебували спостерігачі від "Правозахисників за вільні вибори");

сусідня дільниця в Щомислиці (її номер не називають) – Тихановська – 666, Лукашенко – 335.

Також вона перемогла в Бобруйську на дільниці № 21. Тут за неї віддали свої голоси 815 осіб, натомість Лукашенко здобув 582 голоси.

Тихановська подякувала членам цих виборчих комісій за чесний підрахунок і пообіцяла допомогу в разі їхнього звільнення.

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Що відомо про Світлану Тихановську та її підтримку

Опозиціонер Сергій Тихановський хотів балотуватися у президенти Білорусі. Однак раніше його затримали , згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська.

у президенти Білорусі. Однак раніше , згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського тому – Світлана Тихановська. Основні опозиційні кандидати об'єдналися та підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.

Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарику не зареєстрували. Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.

Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.

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