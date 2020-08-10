Білорусь охопили наймасовіші за останні десятиліття протести: де у цей час була Тихановська
Головна опозиційна кандидатка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська участь у протестах, що відбулися, зокрема, в столиці Мінську не брала.
Масові мітинги та сутички мітингувальників із силовиками: де перебувала Тихановська
За інформацією інформаційного ресурсу Sputnik Беларусь, у той час, як в центрі Мінська спалахнули протести, Світлана Тихановська та її команда забарикадувалися у власному штабі.
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Зокрема, там вони закрили всі вікна та двері. А причина таких кроків – команда головного опозиційного кандидата побоювалася затримання. Додамо, що напередодні виборів білоруські силовики затримали кількох членів команди Тихановської, а голову її штабу Марію Мороз – аж двічі.
Крім того, штаб Тихановської провів пресконференцію. На ній головна конкурентка Лукашенка на виборах закликала всіх дочекатися офіційних результатів, повідомляє "Радіо Свобода".
Водночас Світлана Тихановська заявила, що перемогла щонайменше на 6 виборчих дільницях в різних районах Мінська та у Мінській області. Цікаво, що на деяких політикиня випередила Лукашенка з величезним відривом.
Мовиться про такі виборчі дільниці
- №31 в Жовтневому районі,
- №70 в Первомайському районі,
- №37 в Первомайському районі ( тут її підтримали 838 осіб, а Лукашенка – всього 297);
- №51 в Жовтневому районі (Тихановстука отримала 1226 голосів, Лукашенко – 394;
- №105 в селищі Щомислиця (Тихановська – 560, Лукашенко – 338, тут перебували спостерігачі від "Правозахисників за вільні вибори");
- сусідня дільниця в Щомислиці (її номер не називають) – Тихановська – 666, Лукашенко – 335.
Також вона перемогла в Бобруйську на дільниці № 21. Тут за неї віддали свої голоси 815 осіб, натомість Лукашенко здобув 582 голоси.
Тихановська подякувала членам цих виборчих комісій за чесний підрахунок і пообіцяла допомогу в разі їхнього звільнення.
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Що відомо про Світлану Тихановську та її підтримку
- Опозиціонер Сергій Тихановський хотів балотуватися у президенти Білорусі. Однак раніше його затримали, згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська.
- Основні опозиційні кандидати об'єдналися та підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.
- Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарику не зареєстрували. Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.
- Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.
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Протести у Білорусі: головне
- ЦВК оголосила перші результати президентських виборів у Білорусі. Згідно з ними, перемогу з величезним відривом здобув Олександр Лукашенко. А його головна опонентка Світлана Тихановська набрала лише 6,8%.
- Білоруси заявили, що вибори були сфальсифікованими й вийшли на вулиці міст на протест. Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей.
- Протягом попередніх двох діб до виборів у Мінськ прибувала важка техніка і водомети, стягувалися війська.
- У Мінську сталися масштабні сутички з ОМОНом, ті залучили рушниці із гумовими кулями, водомети.
- Автомобіль ОМОНу у столиці Білорусі в'їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого постраждав чоловік.
- Лише приблизно о третій ночі протестувальники стали залишати вулиці Мінська, де відбулися криваві сутички. Правозахисники вже публікують списки затриманих силовиками.