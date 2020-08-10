У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента. Як тільки закрилися виборчі дільниці о 20:00, у Центрвиборчком і вже оголосили перші результати. Щоправда, мовиться лише про так звані закриті дільниці.

Перші результати президентських виборів у Білорусі

Їх оголосила голова ЦВК країни Лідія Єрмошина в ефірі державного телеканалу "Білорусь 1". Про це повідомляє інформаційна агенція БелТА.

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За словами очільниці білоруського Ценрвибрчкому,

чинний президент Олександр Лукашенко набрав 82,08% голосів,

набрав 82,08% голосів, його основна конкурентка – опозиційна кандидатка Світлана Тихановська – 6,98%,

– 6,98%, ще 4% поставили галочку навпроти "Проти всіх".

Також вона оприлюднила окремо дані з закритих ділянок у системі охорони здоров’я та армії.

Результати у системі охорони здоров’я

Андрій Дмитрієв – 1,34%,

Анна Канопацька – 2,38%,

Олександр Лукашенко – 82,08%,

Світлана Тиановська – 6,98% ,

Сергій Черечень – 1,44%.

Результати серед військових

Андрій Дмитрієв – 0,2%,

Анна Канопацька – 0,56%,

Олександр Лукашенко – 93,71%,

Світлана Тіхановська – 3,81%,

Сергія Черечень – 0,35% .

Вона додала, що це дані не зі всіх регіонів, а лише 5 з 7. І у всіх лідирує Лукашенко.

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Вибори президента в Білорусі: як все було

9 серпня у Білорусі пройшло основне голосування за президента країни.

Люди віддавали свої голоси на 5 767 виборчих дільницях.

У Центрвиборчкомі заявили, що голосування можна вважати таким, яке відбулося.

Від 8:00 у країні почалися масові перебої з домашнім і мобільним інтернетом. Деякі соцмережі та Youtube взагалі не працювали.

Ще ввечері 8 серпня на вулиці Мінська почали виводити військову техніку. Білоруських силовиків перевели на посилений режим служби. Станом на вечір 9 серпня в білоруській столиці стояли водомети, броне- та спецавтомобілі.

Білоруських силовиків перевели на посилений режим служби. Станом на вечір 9 серпня в білоруській столиці стояли водомети, броне- та спецавтомобілі. Крім того, у Мінську брутально затримали кореспондентів російського опозиційного телеканалу "Дождь" Володимира Роменського та Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова.

Володимира Роменського та Василя Полонського, а також оператора Миколу Антипова. Виборча кампанія 2020 року супроводжувалася масовими протестами . Мітинги почалися ще на етапі збору підписів. Після того як Цепкало і Бабарику відмовили в реєстрації, люди стали виходити на вулиці, формуючи так звані ланцюги солідарності.

. Мітинги почалися ще на етапі збору підписів. Після того як Цепкало і Бабарику відмовили в реєстрації, люди стали виходити на вулиці, формуючи так звані ланцюги солідарності. За даними місцевих правозахисників, загалом силовики затримали приблизно 1,4 тисячі людей, кілька сотень арештували.

Крім того, нещодавно офіційний Мінськ заявляв, що на територію країни прибули бойовики приватної військової компанії "Вагнера". Їхньою метою було дестабілізувати ситуацію перед виборами. Зрештою їх білоруські силовики затримали та відправили під варту.

Детальніше Вибори президента в Білорусі: затримання, проблеми з інтернетом і військова техніка на вулицях

Кандидати на президентських виборах у Білорусі

чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко;

дружина політв'язня Світлана Тихановська;

ексдепутатка нижньої палати парламенту Анна Канопацька;

співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв;

глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

Що відомо про Світлану Тихановську та її підтримку

Опозиціонер Сергій Тихановський хотів балотуватися у президенти Білорусі. Однак раніше його затримали , згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська.

у президенти Білорусі. Однак раніше , згодом суд продовжив йому арешт на 15 діб. На Тихановського тому – Світлана Тихановська. Основні опозиційні кандидати об'єдналися та підтримали Тихановську. Загалом, попри численні арешти, реєстрація Тихановської є знаковою подією для Білорусі, адже Лукашенко чи не вперше матиме на виборах реальну конкурентку.

Натомість інших кандидатів, зокрема, Валерія Цепкала та Віктора Бабарику не зареєстрували. Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу.

Бабарика взагалі сидить у СІЗО, проти нього порушили кримінальну справу. Раніше Лукашенко виголошував чимало сексистських заяв, мовляв "людина в спідниці" не здатна бути головнокомандувачкою і керувати країною.

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