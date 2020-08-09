У Білорусі спостерігаються перебої з домашнім і мобільним інтернетом під час основного дня голосування на президентських виборах. Деякі соцмережі та Youtube взагалі не працюють.

Що відомо про проблеми з інтернетом в Білорусі

Проблеми з доступом до інтернету в білорусів розпочались близько 8 ранку. Це збіглось із початком голосування на виборах.

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Заступник гендиректора "Белтелекому" Вадим Шайбаков каже, що перебої в роботі інтернету пов'язані з високим трафіком, зокрема, із-за кордону.

Поки не можемо визначити, генерують його люди чи машини – зараз працюємо над цим,

– заявив він.

Які сервіси працюють з перебоями

Видання Euroradio.by, яке часто висвітлює протести в Білорусі відкривається лише через проксі-сервер – VPN. Також доступ заблокований до сайту опозиційного лідера Віктора Бабарико.

Сайти правозахисного центру "Весна", Naviny.by, Tut.by, Nn.by, "Радіо Свобода", "Білоруський партизан" наразі доступні.

Відправлення повідомлень через Viber відбувається із затримкою приблизно в 10 хвилин.

Водночас в Telegram фото та відео завантажуються дуже повільно.

Крім Мінська, повідомлення про жахливий інтернет надходять і з інших великих міст.

Водночас Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі запевняє, що державні ресурси зазнали хакерської DDOS-атаки. Мовляв, саме тому інтернет в країні працює з перебоями.

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