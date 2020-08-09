Масові проблеми з інтернетом в день виборів у Білорусі: влада все спихає на хакерську атаку
У Білорусі спостерігаються перебої з домашнім і мобільним інтернетом під час основного дня голосування на президентських виборах. Деякі соцмережі та Youtube взагалі не працюють.
Що відомо про проблеми з інтернетом в Білорусі
Проблеми з доступом до інтернету в білорусів розпочались близько 8 ранку. Це збіглось із початком голосування на виборах.
До теми У Білорусі розпочались президентські вибори: як проходить голосування
Заступник гендиректора "Белтелекому" Вадим Шайбаков каже, що перебої в роботі інтернету пов'язані з високим трафіком, зокрема, із-за кордону.
Поки не можемо визначити, генерують його люди чи машини – зараз працюємо над цим,
– заявив він.
Які сервіси працюють з перебоями
- Видання Euroradio.by, яке часто висвітлює протести в Білорусі відкривається лише через проксі-сервер – VPN. Також доступ заблокований до сайту опозиційного лідера Віктора Бабарико.
- Сайти правозахисного центру "Весна", Naviny.by, Tut.by, Nn.by, "Радіо Свобода", "Білоруський партизан" наразі доступні.
- Відправлення повідомлень через Viber відбувається із затримкою приблизно в 10 хвилин.
- Водночас в Telegram фото та відео завантажуються дуже повільно.
Крім Мінська, повідомлення про жахливий інтернет надходять і з інших великих міст.
Водночас Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі запевняє, що державні ресурси зазнали хакерської DDOS-атаки. Мовляв, саме тому інтернет в країні працює з перебоями.
Як проходять вибори президента Білорусі: останні новини
- 9 серпня у Білорусі відбуваються президентські вибори. Чинний президент країни Олександр Лукашенко намагатися залишитися при владі. Сам він уже встиг проголосувати. Після цього він заявив, що не допустить громадянської війни після виборів.
- Голосування на 5 767 виборчих дільницях стартувало о 8:00 та завершиться о 20:00. Загалом очікується, що на цьогорічних виборах зможуть проголосувати приблизно 6,8 мільйона білорусів.
- Відзначимо, що в ніч проти 9 серпня в Мінську з'явилась військова техніка. У місті помітили колони бронетранспортерів.
- Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.