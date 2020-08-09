Массовые проблемы с интернетом в день выборов в Беларуси: власть ссылается на хакерскую атаку
В Беларуси наблюдаются перебои с домашним и мобильным интернетом во время основного дня голосования на президентских выборах. Некоторые соцсети и Youtube вообще не работают.
Что известно о проблемах с интернетом в Беларуси
Проблемы с доступом в интернет у белорусов начались около 8 утра. Это совпало с началом голосования на выборах.
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Заместитель гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков говорит, что перебои в работе интернета связаны с высоким трафиком, в частности, из-за рубежа.
Пока не можем определить, генерируют ли его люди или машины – сейчас работаем над этим,
– заявил он.
Какие сервисы работают с перебоями
- Издание Euroradio.by, которое часто освещает протесты в Беларуси, открывается только через прокси-сервер – VPN. Также доступ заблокирован к сайту оппозиционного лидера Виктора Бабарико.
- Сайты правозащитного центра "Весна", Naviny.by, Tut.by, Nn.by "Радио Свобода", "Белорусский партизан" сейчас доступны.
- Отправка сообщений через Viber происходит с задержкой примерно в 10 минут.
- В то же время в Telegram фото и видео загружаются очень медленно.
Кроме Минска, сообщения б ужасном интернете поступают и из других крупных городов.
Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси уверяет, что государственные ресурсы подверглись хакерской DDOS-атаке. Мол, именно поэтому интернет в стране работает с перебоями.
Как проходят выборы президента Беларуси: последние новости
- 9 августа в Беларуси проходят президентские выборы. Действующий президент страны Александр Лукашенко пытаться остаться при власти. Сам он уже успел проголосовать. После этого он заявил, что не допустит гражданской войны после выборов.
- Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00. В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 миллиона белорусов.
- Отметим, что в ночь на 9 августа в Минске появилась военная техника. В городе заметили колонны бронетранспортеров.
- Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.