В Беларуси наблюдаются перебои с домашним и мобильным интернетом во время основного дня голосования на президентских выборах. Некоторые соцсети и Youtube вообще не работают.

Что известно о проблемах с интернетом в Беларуси

Проблемы с доступом в интернет у белорусов начались около 8 утра. Это совпало с началом голосования на выборах.

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Заместитель гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков говорит, что перебои в работе интернета связаны с высоким трафиком, в частности, из-за рубежа.

Пока не можем определить, генерируют ли его люди или машины – сейчас работаем над этим,

– заявил он.

Какие сервисы работают с перебоями

Издание Euroradio.by, которое часто освещает протесты в Беларуси, открывается только через прокси-сервер – VPN. Также доступ заблокирован к сайту оппозиционного лидера Виктора Бабарико.

Сайты правозащитного центра "Весна", Naviny.by, Tut.by, Nn.by "Радио Свобода", "Белорусский партизан" сейчас доступны.

Отправка сообщений через Viber происходит с задержкой примерно в 10 минут.

В то же время в Telegram фото и видео загружаются очень медленно.

Кроме Минска, сообщения б ужасном интернете поступают и из других крупных городов.

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси уверяет, что государственные ресурсы подверглись хакерской DDOS-атаке. Мол, именно поэтому интернет в стране работает с перебоями.

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