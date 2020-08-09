Колонны бронемашин: Лукашенко ночью стянул в Минск военную технику – видео, фото
Накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси в Минске появилась военная техника. В городе заметили колонны бронетранспортеров.
Белорусские силовики переведены на усиленный режим службы. Об этом сообщает издание TUT.BY.
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Что известно о бронетехнике в Минске
- На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре белорусской столицы стоит колонна из военных грузовиков.
- Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.
- Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курян рассказал, что усиленные меры безопасности вводятся в связи с проведением президентских выборов.
Смотрите видео военной техники в Минске:
Военные машины патрулируют улицы Минска / Фото svaboda.org
На въезде в столицу Беларуси проверяют документы / svaboda.org
Что известно о выборах президента Беларуси
- 9 августа в Беларуси проходят президентские выборы. Действующий президент страны Александр Лукашенко пытается остаться при власти.
- Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00. В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 миллиона белорусов.
- Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.
- Отметим, Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента.
Кандидатами на президентских выборах в Беларуси стали:
- действующий президент Беларуси Александр Лукашенко;
- жена политзаключенного Светлана Тихановская;
- экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая;
- сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев;
- глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.