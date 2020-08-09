Накануне основного дня голосования на выборах президента Беларуси в Минске появилась военная техника. В городе заметили колонны бронетранспортеров.

Белорусские силовики переведены на усиленный режим службы. Об этом сообщает издание TUT.BY. К теме В Беларуси начались президентские выборы: как проходит голосование Что известно о бронетехнике в Минске На кадрах видно, как на пересечении улиц Первомайской и Пулихова в центре белорусской столицы стоит колонна из военных грузовиков.

Возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.

Начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курян рассказал, что усиленные меры безопасности вводятся в связи с проведением президентских выборов. Смотрите видео военной техники в Минске: Военные машины патрулируют улицы Минска / Фото svaboda.org На въезде в столицу Беларуси проверяют документы / svaboda.org Что известно о выборах президента Беларуси 9 августа в Беларуси проходят президентские выборы. Действующий президент страны Александр Лукашенко пытается остаться при власти.

Голосование на 5 767 избирательных участках стартовало в 8:00 и завершится в 20:00. В целом ожидается, что на нынешних выборах смогут проголосовать примерно 6,8 миллиона белорусов.

Накануне выборов в Беларуси начались преследования и задержания оппозиционных активистов, что вызвало возмущение у общественности. В Минске несколько раз собирались митинги и акции протеста, но их разгонял ОМОН.

Отметим, Германия, Франция и Польша призвали Беларусь провести прозрачные и честные выборы президента. Кандидатами на президентских выборах в Беларуси стали: действующий президент Беларуси Александр Лукашенко;

жена политзаключенного Светлана Тихановская;

экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая;

сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев;

глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Обратите внимание! Второй тур президентских выборов в Белоруссии проводился лишь в 1994 году. В других случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим отрывом.