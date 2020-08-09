Напередодні основного дня голосування на виборах президента Білорусі в Мінську з'явилась військова техніка. У місті помітили колони бронетранспортерів.

Білоруські силовики переведені на посилений режим служби. Про це повідомляє видання TUT.BY. До теми У Білорусі розпочались президентські вибори: як проходить голосування Що відомо про бронетехніку в Мінську На кадрах видно, як на перетині вулиць Першотравневої та Пуліхова в центрі білоруської столиці стоїть колона з військових вантажівок.

Біля Палацу Республіки та Палацу профспілок на Жовтневій площі в білоруській столиці виставили огородження.

Начальник управління охорони правопорядку МВС Білорусі Дмитро Курян розповів, що посилені заходи безпеки вводяться у зв'язку з проведенням президентських виборів. Дивіться відео військової техніки в Мінську:

Військові машини патрулюють вулиці Мінська / Фото svaboda.org

На в'іїзді до столиці Білорусі перевіряють документи / svaboda.org Що відомо про вибори президента Білорусі 9 серпня у Білорусі відбуваються президентські вибори. Чинний президент країни Олександр Лукашенко намагатися залишитися при владі.

Голосування на 5 767 виборчих дільницях стартувало о 8:00 та завершиться о 20:00. Загалом очікується, що на цьогорічних виборах зможуть проголосувати приблизно 6,8 мільйона білорусів.

Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.

Зазначимо, Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента. Кандидатами на президентських виборах у Білорусі стали: чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко;

дружина політв'язня Світлана Тихановська;

ексдепутатка нижньої палати парламенту Анна Канопацька;

співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв;

глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень. Зверніть увагу! Другий тур президентських виборів у Білорусії проводився лише у 1994 році. В інших випадках Лукашенко перемагав в першому турі з великим відривом.