Колони бронемашин: Лукашенко вночі стягнув до Мінська військову техніку – відео, фото
Напередодні основного дня голосування на виборах президента Білорусі в Мінську з'явилась військова техніка. У місті помітили колони бронетранспортерів.
Білоруські силовики переведені на посилений режим служби. Про це повідомляє видання TUT.BY.
До теми У Білорусі розпочались президентські вибори: як проходить голосування
Що відомо про бронетехніку в Мінську
- На кадрах видно, як на перетині вулиць Першотравневої та Пуліхова в центрі білоруської столиці стоїть колона з військових вантажівок.
- Біля Палацу Республіки та Палацу профспілок на Жовтневій площі в білоруській столиці виставили огородження.
- Начальник управління охорони правопорядку МВС Білорусі Дмитро Курян розповів, що посилені заходи безпеки вводяться у зв'язку з проведенням президентських виборів.
Дивіться відео військової техніки в Мінську:
Військові машини патрулюють вулиці Мінська / Фото svaboda.org
На в'іїзді до столиці Білорусі перевіряють документи / svaboda.org
Що відомо про вибори президента Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбуваються президентські вибори. Чинний президент країни Олександр Лукашенко намагатися залишитися при владі.
- Голосування на 5 767 виборчих дільницях стартувало о 8:00 та завершиться о 20:00. Загалом очікується, що на цьогорічних виборах зможуть проголосувати приблизно 6,8 мільйона білорусів.
- Напередодні виборів у Білорусі почалися переслідування та затримання опозиційних активістів, що викликало обурення у громадськості. У Мінську декілька разів збиралися мітинги та акції протесту, але їх розганяв ОМОН.
- Зазначимо, Німеччина, Франція і Польща закликали Білорусь провести прозорі та чесні вибори президента.
Кандидатами на президентських виборах у Білорусі стали:
- чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко;
- дружина політв'язня Світлана Тихановська;
- ексдепутатка нижньої палати парламенту Анна Канопацька;
- співголова громадського руху "Говори правду" Андрій Дмитрієв;
- глава партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.