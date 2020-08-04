Олександр Лукашенко не може у відкритій конкурентній боротьбі перемогти, тому він вдається до різних "фокусів", аби зняти найбільш реальних та найбільш сильних конкурентів з президентської кампанії.

Про це опозиціонер і опонент теперішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка – Валерій Цепкало заявив в ефірі 24 каналу.

Цікаво Уряд Білорусі не приховує, що вибори сфальсифікують, – опонент Лукашенка Цепкало

Він пояснив, що Лукашенко залишив Світлану Тихановську, адже подумав "ладно, хай буде" та не повірив, що президентом може стати людина, яка немає життєвого, політичного, господарського досвіду, яка в принципі займалася весь час вихованням дітей.

Він абсолютно був впевнений в тому, що переможе так само легко, як і на попередніх виборах, де у нього було 3 кандидати спойлери. Вважав, що Світлана Тихановська максимально може набрати якихось 7-8% найбільш радикального електорату,

– повідомив Валерій Цепкало.

"Я прийняв рішення зі своїм штабом надати допомогу Світлані Тихановській. Ми також говорили зі штабом Віктора Бабарики. Сам він, звісно, ніякої вказівки давати не міг", – зазначив Валерій Цепкало.

Читайте також Нещадні масові репресії в Білорусі: як Лукашенко знищує своїх опонентів

Він зазначив, що вони змогли переконати штаб Віктора Бабарики згуртуватися навколо кандидата, якого Лукашенко розглядав тільки як технічного. Усе для того, щоб допомогти Світлані Тихановській перемогти.

Дивіться повний коментар Валерія Цепкала 24 каналу:

Що відомо про вибори в Білорусі і головну конкурентку Лукашенка