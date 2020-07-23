Перед виборами президента в Білорусі почалися нещадні масові репресії, що діють проти опонентів Олександра Лукашенка та усіх незгодних бути гвинтиками його тоталітарної машини.

Білорусь нарешті не мовчить

"Свідомими вони зможуть стати, лише коли повстануть". Здається, чи не вперше за 26 років диктатури незмінного і незамінного гаранта – білоруси серйозно дослухались до слів Джорджа Орвелла. Більше – читайте в блозі голови українського офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International Оксани Покальчук на 24 каналі.

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Білорусь нарешті не мовчить і не терпить, вона протестує і вимагає змін. Економічна стагнація, політична ізоляція й тотальне ігнорування владою загрози пандемії змусили людей діяти. Нині Білорусь стала епіцентром репресій у східній Європі, але й отримала шанс на зміни.

Нарешті з'явилися реальні опозиційні суперники. Нарешті люди шикувалися у кілометрові ланцюги, щоб поставити підпис на підтримку нових облич. Нагадаю, у Білорусі аби зареєструвати свою кандидатуру, необхідно зібрати понад 100 тисяч підписів. Нарешті масові акції протесту пройшли не лише в Мінську, а й по всій країні. А рівень прихильності до чинного президента люди самі глузливо спустили до 3%, адже реальної статистики все одно нема.



Затримання протестувальника в Мінську / Фото "Наша Ніва"

Влада натомість відповіла у найкращих традиціях Міністерства любові за Орвеллом. Викрадала й тримала у СІЗО опонентів президента, блокувала їхню реєстрацію у ЦВК, заводила безпідставні кримінальні справи. А всіх незгодних пакувала без розбору в автозаки під час акцій протесту.

З початку передвиборчої кампанії в країні:

затримали понад 700 осіб,

більше 250 арештували,

а 24 людини станом на середину липня перебувають у СІЗО

Серед них основні опозиційні суперники президента, працівники їхніх штабів, учасники мітингів і навіть ютуб-стрімери. Право на протест, політичну діяльність і свободу слова вчергове розтоптали. Однак така реакція пана Лукашенка радше свідчить, що він направду відчув, як захиталось його президентське крісло. І мабуть, тому давав вказівку саджати опонентів за ґрати ще до виборів, а не після – як це було в минулі роки.

Жорстока боротьба з опозицією

Сергій Тихановський

Приміром, за 2 дні до старту передвиборчої кампанії, 6 травня, міліція затримала відомого білоруського блогера Сергія Тихановського, який не приховував своїх політичних амбіцій. Уперше Тихановського заарештували через участь в акції, що відбулась іще в грудні 2019 року. У відповідь на арешт чоловіка – балотуватися вирішила його дружина Світлана.

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Але й на це влада відреагувала черговим нападом. Наприкінці травня звільненого на той час Тихановського заарештували вдруге. Приводом для цього послужив інцидент за участю жінки, яка, вочевидь, спеціально провокувала його, а також 2 співробітників міліції.



Сергій Тихановський / Фото "Белапан"



Світлана Тихановська / Фото naviny.by

Віктор Бабарико

Не менш жорстока атака реалізована й проти ще одного суперника Лукашенка Віктора Бабарико. Колишній високопоставлений банкір, ексглава "Белгазпромбанку", він явно мав велику підтримку населення, адже зібрав близько 360 тисяч підписів, щоб його кандидатуру зареєстрували. Хоча 200 тисяч з них ЦВК цинічно анулювала.

У середині червня машину, у якій перебував Віктор Бабарико разом із сином Едуардом, зупинили по дорозі до ЦВК. Пан Бабарико якраз їхав подавати свої підписи. Але до ЦВК ні він, ні його син не доїхали, на півдорозі їх зупинили й затримали. За кілька тижнів після арешту Бабарико звинуватили у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків й хабарництві.



Віктор Бабарико / Фото Belsat TV Smart

Чи є шанс у Білорусі

І Тихановський, і Бабарико разом із сином нині перебувають у СІЗО. Жоден із них так і не став кандидатом у президенти. Хоча говорять, що саме ці двоє мали шанс скласти конкуренцію Лукашенку.

Блогера Тихановського вивели з гри ще на етапі подачі пакету з підписами у ЦВК.

Банкіру Бабариці днями відмовили через нібито невідповідність декларації фактичним доходам й участі іноземної організації в його політичній кампанії. У ЦВК заявили, що підприємець нібито отримав незадекларовані 350 тисяч доларів. Однак вироку по справі Бабарико ще нема, і він не може вважатися винним.

Amnesty International визнає чоловіків в'язнями совісті і вважає, що їх позбавили волі виключно за мирну реалізацію прав людини. Що залишилось у сухому залишку? Із 7 претендентів, які змогли подати документи в ЦВК, кандидатами зареєстрували лише 4 – без сумніву ушосте балотуватиметься Олександр Лукашенко.

Серед опозиційних кандидатів, яких визнають незалежні ЗМІ, залишили у грі лише Світлану Тихановську, дружину ув'язненого блогера. Але і вона вирішила брати участь у виборах лише заради підтримки чоловіка.

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Чи матиме Білорусь шанс на зміни – питання, на яке вочевидь уже є негативна відповідь. Про що говорять такі репресії? Схоже, що підступний план диктатора – це посіяти острах, який мав би заволодіти свідомістю людей і змусити їх мовчати, що радше свідчить про глибокий страх самої влади. Вона боїться опонентів, оскільки давно втратила довіру більшості населення.