У Лукашенка низький рейтинг, його опоненти у тюрмах – відверта заява на білоруському ТБ
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила в ефірі державного телебачення. Вона заявила, що в Олександра Лукашенка критично низький рейтинг, його опоненти перебувають у тюрмах, коронавірусна статистика значно занижена, а більшість населення живе у злиднях.
Телебачення не вирізало з виступу Світлани Тихановської жодного слова, повідомляє КУКУ.
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Кандидатка у президенти Білорусі виступила з промовою на державному телебаченні. Тихановська перелічила низку тез, про які "по телевізору зазвичай не говорять".
Основні тези Тихановської
- по всій Білорусі люди вимагають свободи для Віктора Бабарика, Сергія Тихановського та інших політв'язнів;
- ОМОН затримує людей, які просто гуляють вулицями;
- більшість населення країни проти нинішньої влади і хоче нового президента;
- велика частина населення живе в злиднях, а чиновники – в розкоші;
- від коронавірусу померли набагато більше людей, ніж за статистикою Міністерства охорони здоров'я;
- уряд ображає та обзиває людей;
- політв'язні за гратами через свої політичні переконання, а не через те, що скоїли злочини;
- лікарям не вистачало масок, на них збирали гроші прості білоруси;
- альтернативних кандидатів посадили в тюрми, бо за них більшість;
- телеведучих звільнили за критику влади.
Якщо ви, як і я, втомилися від порожніх обіцянок і проблем, якщо ви хочете собі і вашим дітям гідне життя в безпеці, приходьте 9 серпня на вибори і голосуйте за мене, Світлану Тіхановском,
– підсумувала жінка.
Виступ Світлани Тихановської на телебаченні: відео
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Основне про Тихановську та чому вона може бути в небезпеці
- У середині червня 2020 року Світлана Тихановська почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка зареєструватися кандидаткою у президенти Білорусі (сам блогер не міг зареєструватися, бо на нього "повісили" адміністративку).
- Тоді на адресу Тихановської та дітей надійшли погрози – від невідомих людей. Однак жінка вирішила не знімати свою кандидатуру.
- Тому наважилася таємно відправити 10-літнього сина та 4-річну доньку до однієї з країн ЄС.
Що відомо про вибори у Білорусі в 2020
- Президентські вибори заплановані на 9 серпня.
- Наразі кандидатами є 5 людей: Лукашенко, Тихановська, а ще колишня депутатка Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Дмитрієв і соціал-демократ Черечень.