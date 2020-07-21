Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила в ефірі державного телебачення. Вона заявила, що в Олександра Лукашенка критично низький рейтинг, його опоненти перебувають у тюрмах, коронавірусна статистика значно занижена, а більшість населення живе у злиднях.

Телебачення не вирізало з виступу Світлани Тихановської жодного слова, повідомляє КУКУ.

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Кандидатка у президенти Білорусі виступила з промовою на державному телебаченні. Тихановська перелічила низку тез, про які "по телевізору зазвичай не говорять".

Основні тези Тихановської

по всій Білорусі люди вимагають свободи для Віктора Бабарика, Сергія Тихановського та інших політв'язнів;

для Віктора Бабарика, Сергія Тихановського та інших політв'язнів; ОМОН затримує людей , які просто гуляють вулицями;

, які просто гуляють вулицями; більшість населення країни проти нинішньої влади і хоче нового президента;

велика частина населення живе в злиднях, а чиновники – в розкоші;

від коронавірусу померли набагато більше людей, ніж за статистикою Міністерства охорони здоров'я;

набагато більше людей, ніж за статистикою Міністерства охорони здоров'я; уряд ображає та обзиває людей;

політв'язні за гратами через свої політичні переконання, а не через те, що скоїли злочини;

через свої політичні переконання, а не через те, що скоїли злочини; лікарям не вистачало масок, на них збирали гроші прості білоруси;

альтернативних кандидатів посадили в тюрми , бо за них більшість;

, бо за них більшість; телеведучих звільнили за критику влади.

Якщо ви, як і я, втомилися від порожніх обіцянок і проблем, якщо ви хочете собі і вашим дітям гідне життя в безпеці, приходьте 9 серпня на вибори і голосуйте за мене, Світлану Тіхановском,

– підсумувала жінка.

Виступ Світлани Тихановської на телебаченні: відео

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Основне про Тихановську та чому вона може бути в небезпеці

У середині червня 2020 року Світлана Тихановська почала збирати підписи, щоб замість свого чоловіка зареєструватися кандидаткою у президенти Білорусі (сам блогер не міг зареєструватися, бо на нього "повісили" адміністративку).

Білорусі (сам блогер не міг зареєструватися, бо на нього "повісили" адміністративку). Тоді на адресу Тихановської та дітей надійшли погрози – від невідомих людей. Однак жінка вирішила не знімати свою кандидатуру.

– від невідомих людей. Однак жінка вирішила не знімати свою кандидатуру. Тому наважилася таємно відправити 10-літнього сина та 4-річну доньку до однієї з країн ЄС.

Що відомо про вибори у Білорусі в 2020