Вже невдовзі в Білорусі пройдуть президентські вибори. Аби зменшити фальсифікації під час підрахунку голосів, понад 200 осіб із різних країн працюють над IT-платформою. Вона має допомогти передусім альтернативним кандидатам.

Вибори президента Білорусі: що відомо про розробку IT-рішення для альтернативного підрахунку голосів

Про платформу розповіла Вероніка Цепкало, дружина експретендента на поса президента Валерія Цепкала. За її словами, в ініціативі беруть участь понад 200 небайдужих громадян Білорусі. Щоправда, вони зараз з тих чи інших причин проживають не лише на Батьківщині, а і в Україні, Чехії, Німеччини, інших країнах, передає Інтерфакс-Україна.

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Просто зараз групи талановитої молоді працюють над створенням того IT-рішення, яке допоможе мінімізувати фальсифікації на майбутніх виборах,

– підкреслила Цепкало.

Мітинг штабу Тихановської

Зауважимо, що вона виступила на першому публічному мітингу кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської в Дзержинську під Мінськом. Також у акції брала участь Марія Колеснікова, представниця штабу екскерівника "Белгазпромбанка" Віктора Бабарико, якому ЦВК Білорусі також відмовив у реєстрації.

На наше законне право подавати скарги влади нам плюють в обличчя відмовами та відписками. Вони викликають ОМОН, міряють чергу цією лінійкою своєю дивною. Нехай, це нас тільки розохотить. Ми повинні продовжувати далі рухатися, будь-якими законними способами висловлювати свою думку, показувати свою незгоду,

– наголосила Колеснікова.

Вона додала, що зараз фіксують кожну відписку, кожне несумлінне виконання своїх обов'язків з боку чиновників. І кожну спроба фальсифікації на виборах зафіксують і оприлюднять.

Тихановська, зі свого боку, під час виступу закликала білорусів прийти на вибори 9 серпня.

"Ми об'єднали свої зусилля, щоб перемогти. Але цього мало насправді. Нам треба об'єднати зусилля всіх білорусів, всіх людей нашої країни", – заявила кандидатка на посаду президента Білорусі.

Вона наголосила, що об'єднані штаби кандидатів у президенти виступають за звільнення всіх політв'язнів, зокрема її чоловіка білоруського блогера Сергія Тихановського.

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