Уже скоро в Беларуси пройдут президентские выборы. Чтобы уменьшить фальсификации при подсчете голосов, более 200 человек из разных стран работают над IT-платформой. Она должна помочь прежде всего альтернативным кандидатам.

Выборы президента Беларуси: что известно о разработке IT-решения для альтернативного подсчета голосов

О платформе рассказала Вероника Цепкало, жена экс-претендента на долж президента Валерия Цепкало. По ее словам, в инициативе принимают участие более 200 неравнодушных граждан Беларуси. Правда, они сейчас по тем или иным причинам проживают не только на родине, но и в Украине, Чехии, Германии, других странах, передает Интерфакс-Украина.

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Просто сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решение, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах,

– подчеркнула Цепкало.

Митинг штаба Тихановской

Заметим, что она выступила на первом публичном митинге кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Дзержинске под Минском. Также в акции участвовала Мария Колесникова, представитель штаба экс-руковдителя "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, которому ЦИК Беларуси также отказал в регистрации.

На наше законное право подавать жалобы власти нам плюют в лицо отказами и отписками. Они вызывают ОМОН, меряют очередь этой линейкой своей странной. Пусть, это нас только раззадорит. Мы должны продолжать дальше двигаться, любыми законными способами выражать свое мнение, показывать свое несогласие,

– отметила Колесникова.

Она добавила, что сейчас фиксируют каждую отписку, каждое недобросовестное выполнение своих обязанностей со стороны чиновников. И каждую попытка фальсификации на выборах зафиксируют и обнародуют.

Тихановская, со своей стороны, во время выступления призвала белорусов прийти на выборы 9 августа.

"Мы объединили свои усилия, чтобы победить. Но этого мало на самом деле. Нам надо объединить усилия всех белорусов, всех людей нашей страны", – заявила кандидат на пост президента Беларуси.

Она отметила, что объединенные штабы кандидатов в президенты выступают за освобождение всех политзаключенных, в частности ее мужа белорусского блогера Сергея Тихановского.

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Президентские выборы состоятся в Беларуси 9 августа. ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты пять претендентов.