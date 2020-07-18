Уже 9 августа в Беларуси пройдут шестые выборы президента. 24 канал решил вспомнить как проходили предыдущие выборы в этой стране.

С 1994 года президентом Беларуси был и до сих пор является Александр Лукашенко. Лукашенко переизбирался целых 5 раз, отмечает 24 канал.

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Выборы Лукашенко

Первый срок

В 1994 году Александр Лукашенко победил во втором туре президентских выборов. Эти выборы стали единственными, которые были признаны демократическими. На эти выборы Лукашенко шел с левыми лозунгами и отстаивал идею сближения с Россией, за него проголосовали 80,1% населения.

После победы, уже через два года, Лукашенко провел референдум, который обнулил его пребывание на посту президента.

Второй срок

На второй срок в 2001 году Александра Лукашенко выбрали 75,65% избирателей. Тогда демократический мир не признал результаты этих выборов, но Владимир Путин поздравил и предложил сотрудничество.

Через три года, в 2004 году, Лукашенко провел референдум, после которого президент может избираться бесконечное количество раз.

Третий срок

В 2006 году в первом туре президентских выборов побеждает снова Лукашенко, за него проголосовало 83% избирателей.

США, ОБСЕ, ЕС и белорусская оппозиция не признали результатов выборов, заявив, что они прошли с многочисленными нарушениями и не соответствовали европейским демократическим стандартам. Тогда на центральной площади Минска собрался митинг оппозиционеров.

Четвертый срок

Александр Лукашенко на выборах в 2010 году побеждает в первом туре. За него по результатам проголосовало 79,65% избирателей. ОБСЕ признали улучшение по сравнению с предыдущими выборами, но нормам демократии они все равно не отвечали.

В Беларуси были массовые протесты. Уже тогда было около 900 задержанных.

Пятый срок

Лукашенко в 2015 году побеждает с результатом 83,49%. На выборах была самая высокая явка из всех выборов.

У ЦИК задержали активиста во время одиночного пикета, а ООН и другие международные организации выразили осуждение.

Баллотирование на шестой срок

Александр Лукашенко 14 мая 2020 года подал свои документы на участие в шестых выборах президента Беларуси. Кроме него в списках было зарегистрировано еще 15 кандидатов.

ЦИК не зарегистрировала соперников Лукашенко, именно поэтому в Беларуси сейчас происходят массовые протесты с большим количеством задержанных.

А выборы в 2020 году запланированы на 9 августа.

Выборы Лукашенко / Инфографика 24 канала