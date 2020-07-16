Женат и беден: в Беларуси опубликовали декларацию Лукашенко
В Беларуси опубликовали декларацию президента Александра Лукашенко. Как оказалось, он до сих пор женат, при этом вообще не имеет недвижимого имущества.
Как сообщили в tut.by Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за 2019 год. Эти деньги он получил как заработную плату.
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Также стало известно, что официально у Лукашенко нет ни жилых домов, ни земельных участков, квартир, гаражей или других построек. Акций или долей в уставных фондах юрлиц у него также нет.
До сих пор женат
Интересно то, что в декларации Лукашенко указано, что он до сих пор женат.
Чем владеет Галина Лукашенко:
- за 2019 год заработала 5 560 рублей – это пенсия и доходы от акций;
- имеет жилой дом площадью 196 квадратных метров, он расположен в городе Шклов Могилевской области;
- имеет половину доли в праве собственности на жилой дом в селе Б. Межник Шкловского района Могилевской области, площадь – 54 квадратных метра;
- владеет земельным участком площадью 0,1498 гектара в городе Шклов;
- имеет 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".
Декларации кандидатов в президенты Беларуси / Фото tut.by
Президентские выборы в Беларуси: коротко
- Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года. Президент Александр Лукашенко правит страной уже 26 лет. Несмотря на это, он снова официально баллотируется на выборы. Если белорусы его выберут, это будет уже его 6 президентский срок.
- Стоит отметить, что рейтинг Лукашенко в последнее время сильно упал.
- Недавно в Беларуси возникли протесты, причиной которых стали эти выборы.
- Все из-за того, что ЦИК Беларуси не допустила в кандидаты Виктора Бабарико, который считался главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко.
- Протестующих начали массово задерживать. Правоохранители устроили жесткий разгон активистов.