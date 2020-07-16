В Беларуси опубликовали декларацию президента Александра Лукашенко. Как оказалось, он до сих пор женат, при этом вообще не имеет недвижимого имущества.

Как сообщили в tut.by Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за 2019 год. Эти деньги он получил как заработную плату.

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Также стало известно, что официально у Лукашенко нет ни жилых домов, ни земельных участков, квартир, гаражей или других построек. Акций или долей в уставных фондах юрлиц у него также нет.

До сих пор женат

Интересно то, что в декларации Лукашенко указано, что он до сих пор женат.

Чем владеет Галина Лукашенко:

за 2019 год заработала 5 560 рублей – это пенсия и доходы от акций;

имеет жилой дом площадью 196 квадратных метров, он расположен в городе Шклов Могилевской области;

имеет половину доли в праве собственности на жилой дом в селе Б. Межник Шкловского района Могилевской области, площадь – 54 квадратных метра;

владеет земельным участком площадью 0,1498 гектара в городе Шклов;

имеет 56 акций ОАО "Шкловский маслодельный завод".



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