Президент Беларуси Александр Лукашенко через подконтрольные государству СМИ обнародовал 9 июля новый социологический опрос по рейтингу кандидатов. Эти данные показали, что он получит 76% голосов на президентских выборах.

Глава Белорусского Союза Журналистов Андрей Кривошеев опубликовал результаты соцопроса. Его провел Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси.

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Что не так с новым соцопросом

Лукашенко провел встречу с группами крупнейших СМИ Беларуси, большинство из которых государственные. Там вроде на просьбу присутствующих журналистов показали документ, по мнению Кривошеева, который "реально описывает ситуацию в Беларуси".

Он отметил, что соцопросы находилось под грифом "секретно", но все же решил поделиться ими с коллегами и обществом.

В то же время общий рейтинг всех альтернативных кандидатов в общем составляет не более 16%. По крайней мере на это указывают данные соцопроса по заказу Лукашенко.

Президент попросил немедленно принести свежую социологию. Это было круто, даже для нашей откровенной политической реальности. За это мы систему и ценим,

– сказал Кривошеев.

Что известно об оскорбительном для Лукашенко меме – Саша 3%

Бешеную популярность и угрожающих масштабов в Беларуси набрали мемы о президенте Александре Лукашенко. Белорусы смеются над его реальным рейтингом, а сам он обижается и возмущается.

Реальные данные соцопросов в Беларуси запретили публиковать. В то же время до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Ніва" обнародовало результаты опроса. Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения.

Позже именно эту цифру подтвердили еще несколько опросов на сайтах и в телеграмм-каналах. Это мигом стало главным политическим мемом страны. Некоторые пользователи шутят, что цифру 3 в Беларуси могут запретить.

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Обратите внимание! Проведение выборов запланировано на 9 августа 2020 года. Несмотря на пандемию коронавируса их не отменят. Силовики задерживают самых известных оппозиционных лидеров и не позволяют им баллотироваться в президенты.

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