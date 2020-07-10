Саша не 3%: Лукашенко заказал "настоящий" соцопрос, где у него 76% поддержки
Президент Беларуси Александр Лукашенко через подконтрольные государству СМИ обнародовал 9 июля новый социологический опрос по рейтингу кандидатов. Эти данные показали, что он получит 76% голосов на президентских выборах.
Глава Белорусского Союза Журналистов Андрей Кривошеев опубликовал результаты соцопроса. Его провел Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси.
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Что не так с новым соцопросом
Лукашенко провел встречу с группами крупнейших СМИ Беларуси, большинство из которых государственные. Там вроде на просьбу присутствующих журналистов показали документ, по мнению Кривошеева, который "реально описывает ситуацию в Беларуси".
Он отметил, что соцопросы находилось под грифом "секретно", но все же решил поделиться ими с коллегами и обществом.
В то же время общий рейтинг всех альтернативных кандидатов в общем составляет не более 16%. По крайней мере на это указывают данные соцопроса по заказу Лукашенко.
Президент попросил немедленно принести свежую социологию. Это было круто, даже для нашей откровенной политической реальности. За это мы систему и ценим,
– сказал Кривошеев.
Что известно об оскорбительном для Лукашенко меме – Саша 3%
Бешеную популярность и угрожающих масштабов в Беларуси набрали мемы о президенте Александре Лукашенко. Белорусы смеются над его реальным рейтингом, а сам он обижается и возмущается.
Реальные данные соцопросов в Беларуси запретили публиковать. В то же время до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Ніва" обнародовало результаты опроса. Оказалось, что лидера Беларуси поддерживают всего 3% населения.
Позже именно эту цифру подтвердили еще несколько опросов на сайтах и в телеграмм-каналах. Это мигом стало главным политическим мемом страны. Некоторые пользователи шутят, что цифру 3 в Беларуси могут запретить.
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Как Лукашенко устраняет своих конкурентов перед выборами
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