Мы наведем порядок, – Лукашенко пожаловался на свободу слова в Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что свобода слова не предполагает вседозволенности, хотя часто ее понимают именно так. Президент Беларуси пообещал навести порядок со свободой слова в стране.
Государство будет продолжать поддерживать государственные СМИ, количество которых, по мнению белорусского лидера, должен расти. Об этом Лукашенко сообщил во время встречи со СМИ, пишет "Белта".
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Однако наличие свободы слова не подразумевает вседозволенность, хотя некоторые ее так понимают,
– заявил президент.
Но добавил, особенно это касается оскорблений в интернете. Лукашенко пожаловался, что в последнее время некоторые журналисты за свои публикации в сетях" получили негативную реакцию вплоть до личных оскорблений".
"Каждый из вас получил порцию негатива, тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство. Свобода слова в любом государстве ограничена законом", – отметил президент.
А также пообещал, что наведет в ней порядок.
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К слову, на 9 августа в Беларуси запланированы выборы президента.
Что Лукашенко делает со своими конкурентами
- Экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико считают основным соперником Лукашенко на предстоящих президентских выборах. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали. А 20 июня им предъявили обвинения.
- Ранее о намерениях баллотироваться в президенты заявлял Сергей Тихановский – популярный блогер, который критикует белорусские власти. Однако Тихановского и его сторонников задержали во время пикета в Гродно. Выдвижение самого блогера заблокировал ЦИК.
- Министерство внутренних дел Беларуси также осуществило проверку деятельности дипломата и политика Валерия Цепкало. Кандидата в президенты Беларуси подозревают в противоправной деятельности.
- Люди вышли на улицы после того, как задержали оппонентов Лукашенко на выборах.