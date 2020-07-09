Александр Лукашенко заявил, что свобода слова не предполагает вседозволенности, хотя часто ее понимают именно так. Президент Беларуси пообещал навести порядок со свободой слова в стране.

Государство будет продолжать поддерживать государственные СМИ, количество которых, по мнению белорусского лидера, должен расти. Об этом Лукашенко сообщил во время встречи со СМИ, пишет "Белта".

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Однако наличие свободы слова не подразумевает вседозволенность, хотя некоторые ее так понимают,

– заявил президент.

Но добавил, особенно это касается оскорблений в интернете. Лукашенко пожаловался, что в последнее время некоторые журналисты за свои публикации в сетях" получили негативную реакцию вплоть до личных оскорблений".

"Каждый из вас получил порцию негатива, тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство. Свобода слова в любом государстве ограничена законом", – отметил президент.

А также пообещал, что наведет в ней порядок.

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К слову, на 9 августа в Беларуси запланированы выборы президента.

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