Министерство внутренних дел Беларуси провело проверку деятельности дипломата и политика Валерия Цепкало. Кандидата в президенты Беларуси подозревают в противоправной деятельности.

Материалы для осуществления проверки в МВД Беларуси поступили от гражданина Турции, пишет издание TUT.BY.

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Впрочем потом в правоохранительных органах уточнили, что гражданин Турции является и гражданином Беларуси. Речь идет о Седате Игдедже – турецко-белорусском бизнесмене.

Он является владельцем группы строительных компаний, которые занимались возведением белорусского парка высоких технологий. Он также заявил, что проектировал дом Валерию Цепкало, но тот ему ничего не заплатил. Политик назвал это заявление "бредом".

Что известно о Валерии Цепкало? Он является белорусским политиком и дипломатом, имеет высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Также является кандидатом юридических наук. С 1997 по 2002 год был послом Беларуси в США и Мексике. С 2005 до 2017 года возглавлял парк высоких технологий – технологии для разработки в Беларуси ИТ-технологий.

Кого из конкурентов Лукашенко также преследуют

Также преследования задели Виктора Бабарика – банкира, главного оппонента Александра Лукашенко. Он является пророссийским кандидатом.

Интересно, что по интернет-опросам Лукашенко обходят трое кандидатов. Это Бабарико, которого уже преследуют, и Цепкало, которого начали преследовать.

Также еще есть Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, которому подконтрольная Лукашенко ЦИК отказала в регистрации кандидатом.