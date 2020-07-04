Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам. Мол, те живут в более спокойной стране без войны и голодных бунтов.

Такое мнение Лукашенко высказал во время своего выступления на торжественном собрании ко Дню независимости Беларуси, сообщает "БелТА".

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Он отметил, что сейчас в Беларуси безопасно и спокойно.

Мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось,

– сказал Лукашенко.

Он также сравнил Беларусь с Европой и США. По его словам, богатые страны Запада страдают от безработицы и голодных бунтов.

"Мы – не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас есть только руки, мозги и голова на плечах", – считает белорусский президент.