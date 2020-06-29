Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его государство является последним союзником, который вообще остался в России. В этом контексте он заговорил и об Украине как о "подогревателе" котла, в котором оказалась Беларусь.

Беларусь – это последний союзник, который сейчас остался в России, заявил Александр Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1". Об этом пишет российский Интерфакс.

К слову Лукашенко жалуется, что РФ вмешивается в выборы и внутренние дела Беларуси

Мы в России второй покупатель газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего – политически,

– уверен президент Беларуси.

Он убежден, что "потеря" Беларуси будет очень мощным ударом прежде всего по внутренней политике России. Кроме того, он похвастался, как его государство наладила отношения с Евросоюзом "не прогибаясь".

"Они не смогли покорить Беларусь своему влиянию. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, чтобы наладить отношения, в частности война в Украине, нормандский формат в Минске. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения, не ложась под них", – заявил Александр Лукашенко.

Резюмируя он также подчеркнул, что Беларусь оказалась в котле между Россией и Европейским Союзом. Подогревает этот котел, по его мнению, именно Украина.

Я конечно понимаю, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами – Россией и Евросоюзом. Котел нас постоянно подогревает с юга – это Украина, которая находится в состоянии войны,

– резюмировал белорусский лидер.