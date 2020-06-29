Лукашенко заявив, що Білорусь – останній союзник Росії
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його держава є останнім союзником, що взагалі залишився в Росії. У цьому контексті він заговорив і про Україну як про "підігравач" котла, в якому опинилася Білорусь.
Білорусь – це останній союзник, який нині залишився в Росії, заявив Олександр Лукашенко в ефірі телеканалу "Беларусь-1". Про це пише російський Інтерфакс.
До слова Лукашенко скаржиться, що РФ втручається у вибори та внутрішні справи Білорусі
Ми у Росії другий покупець газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше – політично,
– переконаний президент Білорусі.
Він переконаний, що "втрата" Білорусі буде дуже потужним ударом насамперед по внутрішній політиці Росії. Крім того, він похвалився, як його держава налагодила відносини з Євросоюзом, "не прогинаючись".
"Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, щоб налагодити відносини, зокрема війна в Україні, нормандський формат в Мінську. А чому ми з ними повинні сваритися? Ми стали з ними налагоджувати стосунки, не лягаючи під них", – заявив Олександр Лукашенко.
Резюмуючи він також підкреслив, що Білорусь опинилася в котлі між Росією і Європейським Союзом. Підігріває цей котел, на його думку, саме Україна.
Я звісно розумію, що я затиснутий разом з вами між молотом і кувалдою, між цими двома гігантами – Росією і Євросоюзом. Цей котел нас постійно підігріває з півдня – це Україна, яка перебуває в стані війни,
– резюмував білоруський лідер.
Яке ставлення Лукашенка до війни в Україні?
Він вже раніше неодноразово запевняв, що Білорусь не втручатиметься у війну на території України. Мовляв, білоруси можуть приїхати до нас на тракторах, але ніколи не на танках.
Водночас Олександр Лукашенко переконаний, що Україна "вже ніколи не зможе повернути свій Крим".