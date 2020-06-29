Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що його держава є останнім союзником, що взагалі залишився в Росії. У цьому контексті він заговорив і про Україну як про "підігравач" котла, в якому опинилася Білорусь.

Білорусь – це останній союзник, який нині залишився в Росії, заявив Олександр Лукашенко в ефірі телеканалу "Беларусь-1". Про це пише російський Інтерфакс.

До слова Лукашенко скаржиться, що РФ втручається у вибори та внутрішні справи Білорусі

Ми у Росії другий покупець газу після німців. Ми переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше – політично,

– переконаний президент Білорусі.

Він переконаний, що "втрата" Білорусі буде дуже потужним ударом насамперед по внутрішній політиці Росії. Крім того, він похвалився, як його держава налагодила відносини з Євросоюзом, "не прогинаючись".

"Вони не змогли підкорити Білорусь своєму впливу. Часи минули, зрозуміли свою помилку, з'явився привід, щоб налагодити відносини, зокрема війна в Україні, нормандський формат в Мінську. А чому ми з ними повинні сваритися? Ми стали з ними налагоджувати стосунки, не лягаючи під них", – заявив Олександр Лукашенко.

Резюмуючи він також підкреслив, що Білорусь опинилася в котлі між Росією і Європейським Союзом. Підігріває цей котел, на його думку, саме Україна.

Я звісно розумію, що я затиснутий разом з вами між молотом і кувалдою, між цими двома гігантами – Росією і Євросоюзом. Цей котел нас постійно підігріває з півдня – це Україна, яка перебуває в стані війни,

– резюмував білоруський лідер.