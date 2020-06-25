Лукашенко скаржиться, що РФ втручається у вибори та внутрішні справи Білорусі
Олександр Лукашенко заявив, що у внутрішні справи Білорусі та передвиборчу гонку втручаються з Росії. Зокрема, білоруського президента намагаються дискредитувати фейковою інформацією про величезні статки його сина.
Лукашенко скаржиться на втручання РФ
Про втручання РФ Лукашенко розповів, коментуючи публікації у телеграм-каналах, які його "дивують", пише "Белта".
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Мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що в одного з моїх синів у Швейцарії 840 мільйонів доларів. Направте туди дипломатичними каналами лист: хто хоче забрати ці гроші, нехай забере,
– зазначив Лукашенко.
За його словами, люди не розуміють, "що це таке". І такі фейки будуть постійно. Тому з цим потрібно жити та боротися.
Щодо джерела розповсюдження неправдивої інформації, то Лукашенко впевнений: все йде з Росії.
Це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарямі" з Росії. Це не наше, це з РФ йде інформація,
– пояснив президент.
Та додав, що згодом інформацію "вони знімуть та вибачаться". Однак людям неправдива інформація закарбується у пам’яті.
Що робитиме президент Білорусі
Білоруський лідер наголосив, що обов’язково поговорить про це з Володимиром Путіним. Адже застосовуються найсучасніші фальшиві технології та йде втручання з-за кордону у вибори та внутрішні справи Білорусі.
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Президентські вибори у Білорусі: основне
- Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.
- Лукашенко заявив, що вибори в республіці не будуть переноситися через епідемію коронавірусу.
- Також наразі лідер Білорусі розкритикував потенційних суперників на президентських виборах і заявив, що "країну вони не отримають".
- Згодом затримали одного з кандидатів у президенти – Віктора Бабаріко. Люди вийшли на протести.