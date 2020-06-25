Олександр Лукашенко заявив, що у внутрішні справи Білорусі та передвиборчу гонку втручаються з Росії. Зокрема, білоруського президента намагаються дискредитувати фейковою інформацією про величезні статки його сина.

Лукашенко скаржиться на втручання РФ

Про втручання РФ Лукашенко розповів, коментуючи публікації у телеграм-каналах, які його "дивують", пише "Белта".

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Мені доповіли (хоча це було давно, ніхто не доповідав), що в одного з моїх синів у Швейцарії 840 мільйонів доларів. Направте туди дипломатичними каналами лист: хто хоче забрати ці гроші, нехай забере,

– зазначив Лукашенко.

За його словами, люди не розуміють, "що це таке". І такі фейки будуть постійно. Тому з цим потрібно жити та боротися.

Щодо джерела розповсюдження неправдивої інформації, то Лукашенко впевнений: все йде з Росії.

Це підкидається структурами "бабичевськими", "незигарямі" з Росії. Це не наше, це з РФ йде інформація,

– пояснив президент.

Та додав, що згодом інформацію "вони знімуть та вибачаться". Однак людям неправдива інформація закарбується у пам’яті.

Що робитиме президент Білорусі

Білоруський лідер наголосив, що обов’язково поговорить про це з Володимиром Путіним. Адже застосовуються найсучасніші фальшиві технології та йде втручання з-за кордону у вибори та внутрішні справи Білорусі.

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