Вибори президента Білорусі: зник головний суперник Лукашенка – проти нього готують справу
У Білорусі перестали виходити на зв’язок політик Віктор Бабаріко та його син Едуард. Сталося це напередодні президентських виборів. Віктор Бабаріко є головним суперником чинного очільника країни Олександра Лукашенка, а його син керує ініціативною групою з висунення батька.
Зникнення Бабаріко: деталі
Про те, що кандидат у президенти Білорусі з сином не виходять на зв'язок повідомив його штаб, передає Sputnik.
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За даними видання, обох доправили до Департаменту фінансових розслідувань. І вони дають свідчення у справі Бєлгазпромбанку. Однак офіційних коментарів відомство не дає.
Раніше Бабаріко заявляв про те, що у нього є план у разі затримання. Згідно із законодавством, навіть після такого він може бути кандидатом, оскільки підставою для відмови має бути лише непогашена судимість.
Втім, є важливий нюанс: претенденту на посаду президента потрібно до 4 липня подати пакет документів в ЦВК, підписаний особисто.
Справа Бєлгазпромбанку що відомо
Нещодавно фінансова міліція провела обшуки в Бєлгазпромбанку і ще низці приватних структур. Відбулося це у межах кримінальної справи за підозрою в ухилянні від сплати податків і легалізації отриманих злочинним шляхом коштів.
Сам Бабаріко до висування кандидатом упродовж 20 років очолював Бєлгазпромбанк. І хоча він ще не мав процесуального статусу, керівник Комітету держконтролю заявив про наявність доказів його причетності до справи.
Обшуки у будинку політика
Уранці 18 червня стало відомим, що на території особняка ексбанкіра стоять службові машини та мікроавтобуси, а також чергують люди в формі, з масками і автоматами. На їх формі написано "Міліція". Проходить обшук у селі Мочани під Мінськом.
Що відбувається в самому будинку, невідомо, проте помітно, що двері відкрито. Загалом ситуація навколо помешкання Бабаріко є спокійною.
Офіційної інформації від Комітету держконтролю щодо процесуального статусу Віктора та Едуарда Бабаріко поки немає.
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Президентські вибори у Білорусі: головне
- Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.
- Лукашенко заявив, що президентські вибори в республіці не будуть переносити через епідемію коронавірусу.
- Також Лукашенко розкритикував потенційних суперників на президентських виборах і заявив, що "країну вони не отримають".
- На початку червня в центрі Мінська затримали 10 осіб у місці, де збирали підписи за висунення в кандидати в президенти Білорусі альтернативних кандидатів і суперників Олександра Лукашенка.