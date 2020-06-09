На тлі опозиційних протестів і затримань активістів президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку уряд і призначив нового прем'єр-міністра.

Навіщо Лукашенку новий прем'єр

На перший погляд, особливого значення ці перестановки не мають. Білорусь – не просто президентська республіка. Це країна, в якій вся повнота влади ось уже 26 років належить одній людині. Яка різниця, хто буде прем'єр-міністром Білорусі? – пише Віталій Портников для Радіо Свобода.

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Але, тим не менш, рішення Олександра Лукашенка – свідоцтво того, що він не впевнений у власних позиціях. Не впевнений у тому, що у період економічної кризи, проблем з епідемією коронавірусу (Білорусь так і не оголосила карантин, однак Лукашенко влаштував 9 травня парад) і опозиційних протестів вибори відбудуться легко. Не випадково він лякає білорусів нестабільністю, нагадує їм про заворушення в Україні, територіальні втрати Грузії та Молдови і навіть криваве придушення протестів в узбецькому Андижані. Білорусь – "єдина пострадянська країна, яка не бачила горя" – стверджує Лукашенко. А в такій країні президент повинен "прислухатися" до народу і постійно змінювати поганих чиновників. Що Лукашенко і робить.

Асоціації з Україною

Крім того, відправлений у відставку Сергій Румас, відомий в країні фінансист, виявився прем'єром із власним обличчям, що не могло сподобатися Лукашенку. І в цьому сенсі відставку Румаса можна порівняти з недавньою відставкою українського прем'єра Олексія Гончарука, який спробував претендувати на роль реформатора при "живому Зеленському" – не випадково ж новий український президент намагається копіювати Лукашенка!

А ось новий білоруський прем'єр, Роман Головченко, менеджер військово-промислового комплексу, індивідуальністю не відрізняється – і в цьому сенсі його, знову-таки, можна порівняти з новим українським прем'єром Денисом Шмигалем. Але саме такий прем'єр-міністр і потрібен Лукашенку – і будь-якому президенту "лукашенківського типу". Щоб ні в кого не було сумнівів: керувати країною може тільки одна людина. А всі інші – лише виконувати її доручення. Тому що Лукашенко – назавжди. А прем'єр та інші члени уряду – на час. На час, який буде визначений особисто президентом.

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Великі сумніви

Втім, у мене є великі сумніви, що зараз білоруському правителю допоможе його улюблений фокус зі зміною уряду. Білорусь на порозі серйозних економічних випробувань. У цьому вона, звичайно ж, нічим не відрізняється від інших країн Європи.

Але Лукашенко десятиліттями переконував білорусів, що вони повинні розраховувати на державу, навіть і не на державу, а на нього особисто, а не на себе самих – і в цьому серйозна відмінність білорусів від поляків чи українців.

Чи може сьогодні щось зробити держава – навіть якщо Лукашенко буде змінювати прем'єрів щомісяця – це велике питання. Чи захоче допомагати Лукашенку Путін, розлючений інтеграційною "непоступливістю" Лукашенка, теж нема гарантії. Але мені зрозуміло одне – Лукашенко може запропонувати білорусам хіба що гармати замість масла, репресії проти опозиції замість економічного зростання і добробуту.

Джерело: Радіо Свобода