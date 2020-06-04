Лукашенко нагадав білорусам про розстріли під час придушення путчу
Білоруський президент Олександр Лукашенко впевнений, що Білорусь – єдина країна колишнього СРСР, яка не знала горя. Проте зараз країну треба відстояти, адже її "розривають на частини". Також Лукашенко нагадав, як з опонентами влади боролись з допомогою зброї, наприклад, в Узбекистані.
"Білорусь – країна, що не знала горя"
Білорусам лише здається, що Україна з війною десь далеко, як і розділена навпіл Молдова. Про це Олександр Лукашенко заявив на нараді після призначення нового уряду, інформує SB.BY.
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Ми створили свою країну, в якій можуть жити наші діти. Сьогодні той момент, коли її треба відстояти. Треба захистити. Ви ж бачите, що нас на частини розривають. Єдина пострадянська країна, яка не бачила горя. І деяким білорусам здається, що це далеко Україну зруйнували. Йде війна. Десь далеко Молдова, яку розділили навпіл,
– сказав Лукашенко.
Лукашенко згадав розстріли в Узбекистані
Нагадав глава Білорусі і про немирні способи боротьби з противниками влади. Зокрема, Лукашенко навів приклад придушення путчу у 2005 році в Андижані, що в Узбекистані.
Забули, як колишній президент Карімов придусив путч, розстрілявши тисячі людей. Усі осудили його, а коли він помер – на колінах стояли, плакали. Ми цього не пережили, тому розуміти не хочемо. Дехто. Але ми нагадаємо,
– наголосив білоруський президент.
Лукашенко відправив у відставку уряд
3 червня 2020 року Лукашенко вирішив розпустити уряд. У своєму зверненні він вказав, що планував змінити міністрів давно, а нові кандидатури підбирали протягом пів року. Вже 4 червня з'явилися нові кадрові призначення, зокрема і голова уряду – Роман Головченко.
Що відомо про вибори президента Білорусі
- Шості чергові вибори білоруського президента заплановані на 9 серпня 2020 року. Попередні вибори відбулись 11 жовтня 2015 року.
- Олександр Лукашенко вшосте збирається брати участь у виборах. Наразі в нього тринадцять конкурентів.
- Щоб зареєструватися кандидатом у президенти Білорусі, необхідно зібрати 100 тисяч підписів на свою підтримку. Лукашенко запевнив, що його підтримали майже вдвічі більше людей, ніж потрібно.