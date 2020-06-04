Білоруський президент Олександр Лукашенко впевнений, що Білорусь – єдина країна колишнього СРСР, яка не знала горя. Проте зараз країну треба відстояти, адже її "розривають на частини". Також Лукашенко нагадав, як з опонентами влади боролись з допомогою зброї, наприклад, в Узбекистані.

"Білорусь – країна, що не знала горя"

Білорусам лише здається, що Україна з війною десь далеко, як і розділена навпіл Молдова. Про це Олександр Лукашенко заявив на нараді після призначення нового уряду, інформує SB.BY.

Цікаво Хоче показати, що контролює ситуацію: чому Лукашенко звільнив уряд

Ми створили свою країну, в якій можуть жити наші діти. Сьогодні той момент, коли її треба відстояти. Треба захистити. Ви ж бачите, що нас на частини розривають. Єдина пострадянська країна, яка не бачила горя. І деяким білорусам здається, що це далеко Україну зруйнували. Йде війна. Десь далеко Молдова, яку розділили навпіл,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко згадав розстріли в Узбекистані

Нагадав глава Білорусі і про немирні способи боротьби з противниками влади. Зокрема, Лукашенко навів приклад придушення путчу у 2005 році в Андижані, що в Узбекистані.

Забули, як колишній президент Карімов придусив путч, розстрілявши тисячі людей. Усі осудили його, а коли він помер – на колінах стояли, плакали. Ми цього не пережили, тому розуміти не хочемо. Дехто. Але ми нагадаємо,

– наголосив білоруський президент.

Лукашенко відправив у відставку уряд

3 червня 2020 року Лукашенко вирішив розпустити уряд. У своєму зверненні він вказав, що планував змінити міністрів давно, а нові кандидатури підбирали протягом пів року. Вже 4 червня з'явилися нові кадрові призначення, зокрема і голова уряду – Роман Головченко.

Що відомо про вибори президента Білорусі