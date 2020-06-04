Президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 червня відправив уряд у відставку. Вже наступного дня з'явилися нові кадрові призначення, зокрема і голова уряду: ним став Роман Головченко.

Прем'єр-міністром Білорусі президент призначив Романа Головченка, до цього він працював головою Держкомвоєнпрому. Про склад нового уряду Білорусі повідомляє видання Белсат.tv.

Перед тим Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку

Новий склад уряду Білорусі: що відомо

Роман Головченко – прем'єр-міністр Білорусі.

Микола Снопков – перший віце-прем'єр.

Дмитро Крутой – заступник голови адміністрації президента

Олександр Суботін – віцепрем'єр.

Юрій Тертелю – глава Госконтроля

Міністр інформації – Ігор Луцький.

Що відомо про нового прем'єра?Роман Головченко народився 10 серпня 1973 року. У 1996 році закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС Російської Федерації за фахом "міжнародні відносини", в 2003 році – Академію управління при президенті. Починав кар'єру в Радбезі, в 2002-2005 році був заступником начальника відділу Генпрокуратури, працював в Адміністрації президента, Держкомвоєнпромі. У 2013-2018 роках був послом Білорусі в ОАЕ.

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Чому Лукашенко відправив уряд у відставку

Перед наступними президентськими виборами, які мають відбутися 9 серпня 2020 року, Лукашенко вирішив розпустити уряд.