Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив уряд країни у відставку. Він неодноразово заявляв, що має намір це зробити до того, як відбудуться президентські вибори.

Як повідомили на телеканалі "Белорусь 1", відповідний указ про розпуск уряду Лукашенко вже підписав. Наразі документ не опублікований на офіційному сайті президента, однак там є реліз відповідної наради щодо відставки уряду.

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Чому Лукашенко змінює уряд

Наміри утворити новий уряд Лукашенко мав давно: кандидатури нових міністрів вибирали протягом пів року. Водночас Лукашенко заявив, що міняти усіх членів правління одночасно наразі було б неправильно.

При цьому хочу, щоб не було пересудів, нагадати, що формувати склад майбутнього Уряду, як тоді думалося і мислилося, ми почали давно. Напевно, десь півроку тому,

– аргументував розпуск Лукашенко.

Як зазначають у пресслужбі Лукашенка, він виступає проти різкої зміни уряду та радикального зламу. Деяких міністрів, за словами Лукашенка, доведеться замінити через хвороби чи призначення на легші посади. Щодо нових призначень, то перед оголошенням свого рішення, президент провів нараду з очільниками найвищих державних органів.

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Імен конкретних осіб, які увійдуть в новий уряд Білорусі, у Лукашенка поки не називають. Лаконічно та інтригуюче зазначають, що ця команда посилить економіку країни у непростий час. Тут же Лукашенко згадав про те, як правильно і розумно вчинила влада Білорусі, не зупинивши виробництво введенням карантину.

Добре, що ми так вивернулися, викрутилися в цій ситуації з пандемією, не зупинили виробництво. Якби зупинилися, ми б ніколи не запустили це виробництво. Це тільки в казці могло статися, – похвалив себе Лукашенко.

Зрештою Лукашенко заслухав учасників наради щодо формування нового уряду вцілому та кожного його члена поокремо.